В сезон простуд и гриппа все думают о том, как поддерживать иммунную систему в лучшем состоянии, действительно ли вы знаете, какие продукты для нее полезны? Диетолог Кристина Маньян поделилась списком лучших овощей и фруктов, которые следует есть этой зимой.

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Красный болгарский перец

Красный болгарский перец – это отличный источник витаминов С и Е. Всего в половине стакана нарезанного овоща вы можете найти более 100% рекомендованной суточной нормы этого витамина.

В этом сладковатом продукте также достаточно много воды, клетчатки и других полезных растительных соединений, и именно это делает его идеальным дополнением к любым зимним блюдам, зажарки, салаты или паста.

Брокколи

Этот овощ из рода крестоцветных поразит вас количеством содержащейся в нем растворной клетчатки. Не хватает там также и витаминов, а именно А, B6 и C. Благодаря этим питательным веществам брокколи само по себе является источником иммунитета, поэтому не сторонитесь этого продукта и старайтесь использовать его как можно чаще.

Полезным он будет и в сыром и приготовленном виде.

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Грейпфрут

Конечно, вы уже знаете, что цитрусовые очень полезны для поддержания иммунитета, однако обычно в таких списках упоминают именно апельсины и лимоны, но и грейпфруты не стоит обходить вниманием. В этих фруктах содержится очень много витамина С – всего в одном плоде обнаруживается более 100% вашей суточной нормы.

Кроме того, там есть и вода, растворимая клетчатка и витамин А. Наслаждаться фруктом можно и в салатах, и просто есть его целым.



Грейпфрут очень полезен для иммунитета / Фото Pexels

Шпинат

Если вы любите добавлять эту зелень в салаты или на бутерброды, хорошая новость для вас: она не только вкусна, но и очень полезна для иммунитета. Богатый шпинат витаминами А, С и Е, а также является хорошим источником железа.

Так что если вы хотите улучшить свою иммунную систему, а также и пищеварение – самое время добавить больше шпината в свой рацион.

Авокадо

Этот суперфуд уже давно известен своей пользой. В авокадо содержится множество растительных соединений и витаминов, которые, несомненно, стимулируют работу иммунитета. Знали ли вы, что авокадо – это еще один из лучших источников растворимой клетчатки?

К тому же авокадо замечательно и тем, что его можно использовать множество различных способов: добавлять в салаты, превращать в соус или намазку или же нарезанным класть на бутерброды.