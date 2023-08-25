Насправді усі овочі поживні, проте у деяких міститься дещо більше корисних для організму речовин. Для підтримання організму у формі вам точно потрібні антиоксиданти та клітковина, які є у чималій кількості продуктів.

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Шпинат

Цей зелений листковий овоч очолює перелік найбільш поживних продуктів, адже всього одна порцію (30 грамів) може забезпечити 16% від добової норми вітаміну А та вітаміну К. Водночас порція шпинату містить всього 7 калорій, і це робить його ідеальним продуктом для людей, які прагнуть схуднути.

Окрім того, у цьому овочі є антиоксиданти, які можуть знизити ризики багатьох захворювань. Одне з досліджень показало, що темна листкова зелень, до якої належить і шпинат, багата на бета-каротин та лютеїн, а ці дві речовини можуть знизити ризик раку.

Морква

Морква буде дуже корисною для людей, які мають дефіцит вітаміну А, адже всього одна порція продукту може забезпечити понад 100% денної норми цієї сполуки. Також у моркві можна знайти бета-каротин – антиоксидант, який забезпечує її яскравий помаранчевий колір. Втім, він корисний ще й тим, що допомагає запобігти раку та іншим захворюванням.

Якщо ви їстимете всього 2 – 4 морквини на тиждень, це може знизити ризик колоректального раку на 17%.

Часник

Часники вже століттями відомий як лікарська рослина, і недарма. У ньому міститься речовина аліцин, а він сприяє контролю рівня цукру в крові та допомагає оздоровити серце.



Часник корисний для серця / Фото Pexels

Якщо ви додаватимете часниковий порошок до страв, це також дасть позитивний результат: зокрема, ви покращите свою резистентність до інсуліну та знизите рівень холестерину.

Зелений горошок

Горох є крохмалистим овочем, отже, він містить дещо більше вуглеводів та калорій за інші, і може негативно вплинути на рівень цукру в крові, якщо їсти його надто багато. Втім, зелений горошок неймовірно поживний, тож він все ще може принести чимало користі вашому організму.

У ньому міститься чимало клітковини, а вона може підтримувати здоров'я травлення, збільшити кількість корисних бактерій у кишківнику та сприяти регулярному випорожненню.

Горох також містить багато сапонінів – групи рослинних сполук, що відомі своєю протираковою дією.

Буряк

Буряк – це чудовий універсальний коренеплід, який багатий на клітковину, фолієву кислоту та марганець. Окрім того, у буряку є дуже мало калорій, тож він не додасть вам зайвих кілограмів.

Є у буряку й нітрати, які у організмі перетворюються на оксид азоту – сполуку, що допомагає розширити кровоносні судини. Нітрати у буряковому сокові також можуть знизити рівень артеріального тиску та зменшити рівень серцевих захворювань.