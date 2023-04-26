Зокрема, це стосується сімейства капустяних. Нутриціологиня Сніжана Ворошилова розповіла, як зберегти корисні речовини у цих продуктах.

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Чому капусту треба готувати правильно

До сімейства капустяних входить низка овочів: рукола, хрін, васабі, гірчиця, редис, редька, ріпа і, звісно ж, усі види капусти, як-от броколі, цвітна, кольрабі, білокачанна, червона, савойська, брюссельська тощо.

У всіх цих продуктах ви знайдете глюкозинолати (GL), яких вважають антиоксидантними та протираковими сполуками. У комплексі це чимала користь для організму.



Капуста потребує правильного приготування / Фото Pexels

Коли ми намагаємось порізати один з овочів, наприклад редьку чи капусту, можна відчути запах сірковмісних сполук, який утворюється через пошкодження клітин та перетворення GL на ізотоціонати.

Якщо ж капусту приготувати неправильно, корисні речовини майже повністю зникнуть. Це стосується термічної обробки.

Мені боляче дивитися, як ви варите броколі або робите з неї якусь брокопіццу. У мене ви тушковану капусту бачите не часто, а свіжу – часто,

– резюмує нутриціологиня.

Відповідно найкращим варіантом буде приготування овочів на пару або бланшування (занурення у киплячу воду на кілька секунд, а потім у льодяну). Організм також скаже дякую, якщо ви просто їстимете салат з представників сімейства капустяних.