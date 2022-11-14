Чорний виноград – це невеликі солодкі плоди, відомі своїм інтенсивним синьо-фіолетовим кольором. Існує кілька сортів, більшість з яких переважно використовують для виготовлення червоного вина.

Однак з чорного винограду також можна зробити поживну закуску або десерт. У цій статті ми розповімо про головні переваги чорного винограду для здоров'я людини.

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Багатий вітамінами групи А та С

Як і більшість фруктів, чорний виноград є головним джерелом вуглеводів і практично не містить жиру та білка. Проте він є хорошими джерелами вітамінів С і А.

Вітамін С – це водорозчинний вітамін, який організм використовує для покращення засвоєння заліза, вироблення колагену та зміцнення імунної системи. Це також потужний антиоксидант, який може допомогти запобігти деяким хронічним захворюванням.

Вітамін А – це жиророзчинний вітамін, який бере участь в імунній функції вашого організму, зростанні та розвитку клітин та здоров'ї очей.

Корисні властивості чорного винограду / Фото Unsplash

Має антиоксидантні властивості

Антиоксиданти – це сполуки, що допомагають боротися з окислювальним стресом, що виникає, коли в організмі є надмірна кількість вільних радикалів. Окислювальний стрес впливає на розвиток хронічних захворювань, таких як діабет, серцеві захворювання та рак.

Наприклад, ресвератрол, що міститься в чорному винограді, відомий своїми протираковими, протизапальними властивостями та дією проти старіння.

Більшість антиоксидантів чорного винограду зосереджені в шкірці. Виноградні кісточки також багаті цими корисними сполуками.

Підтримує здоров'я серця

Антиоксидантні властивості антоціанів і ресвератролу пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань. Тому додавання чорного винограду до вашого раціону покращить здоров'я серця.

Наприклад, антоціани можуть захистити від атеросклерозу. Крім того, вони зменшують жорсткість артерій, що призводить до покращення кровотоку та зниження артеріального тиску.

Що стосується ресвератролу, то він також може покращити роботу кровоносних судин, знизити ризик атеросклерозу та інсульту.