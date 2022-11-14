Сир має багатий смак, а тому добре поєднується майже з будь-якою їжею, яку ми можемо знайти на кухні. Пропонуємо чотири способи приготування сиру, які сподобаються усім.

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Смачні страви з додаванням сиру

Сирний бутерброд з шинкою і яйцем

Що вам знадобиться:

скибочки хліба;

твердий сир;

шинка;

3 яйця;

молоко.

сіль і перець.

Приготування

Зріжте з хліба скоринку. На середину скибочки хліба покладіть шматочок сиру. Поверх сиру додайте дві скибочки шинки. Покрийте ще одним шматочком сиру.

Накрийте бутерброд іншою скибкою хліба та з'єднайте краї пальцями, ніби ліпите вареник.

Розбийте в миску 3 яйця. Додайте молоко, сіль і перець та добре збийте. Занурте бутерброд в суміш. Смажте бутерброд на сковороді до готовності.

Бутерброд із сиром на сніданок / Фото 5-Minute Crafts

Сирні тако

Інгредієнти:

шматочки вже готового м'яса або фаршу;

сир;

листя салату;

помідори.

Приготування

Натріть сир і викладіть його на деко з пергаментним папером, зробивши кружечки. Запікайте в духовці протягом двох хвилин.

Залиште сир охолонути і зніміть його з паперу. Наповніть м'ясом, листям салату, помідорами та іншими інгредієнтами на ваш вибір, згорніть удвоє. Страва готова.

Печиво з сиром і джемом

Складники:

сир брі;

варення;

листкове тісто;

жовток;

будь-яка маленька кругла формочка.

Приготування

Виріжте з сиру брі круглий шматочок. Розкачайте тісто і викладіть на нього цей шматочок сиру. Поверх сиру додайте варення.

Зробіть ще шматочки сиру, покрийте їх варенням і викладіть на тісто. Накрийте заготовки ще одним шматком розкачаного тіста і зафіксуйте краї, притиснувши їх пальцями.

Поріжте на квадратики. Викладіть десерт на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть жовтком і випікайте до готовності тіста.

Десерт із сиром брі / Фото 5-Minute Crafts

Курка з сиром і картоплею

Що вам знадобиться:

курка;

твердий сир;

оливкова олія;

картопля;

приправи на вибір.

Приготування

Викладіть курку і картоплю на деко. Покладіть цеглинку сиру всередину курки. Покрийте курку оливковою олією та добре приправте.

Запікайте курку з картоплею до готовності. Ваша страва готова. Насолоджуйтесь!

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