В інтернеті не бракує рекомендацій щодо схуднення. Ось чотири поради щодо схуднення, які ви повинні ігнорувати.

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Поради щодо схуднення, до яких не варто прислухатися

Зосередьтеся на кардіотренуваннях

Кардіо або аеробні вправи знижують рівень стресу та є корисними для серця. Однак кардіотренування – не найкраща стратегія для схуднення.

Деякі люди під час занять втрачають вагу, тоді як інші або зберігають, або трохи навіть набирають вагу. Найкраща стратегія для схуднення – це поєднання силових тренувань з кардіотренуваннями.

Їжте тільки знежирені продукти

Відмова від усіх продуктів з високим вмістом жиру – це погана ідея. Адже деякі з них навпаки допомагають схуднути.

Молочні продукти, наприклад, містять жир під назвою кон'югована лінолева кислота (CLA), яку пов’язують зі зниженням жиру в організмі та покращенням чутливості до інсуліну.

Дослідження показують, що рослинна їжа з природним вмістом жиру, що міститься в авокадо, горіхах та кокосі, може сприяти зниженню ваги.



Споживайте продукти, що містять корисні жири / Фото Unsplash

Їжте кожні 2 – 3 години

Дослідження частоти прийому їжі та втрати ваги – суперечливі. Головна проблема перекусів або багаторазового споживання їжі полягає в тому, що ви часто споживаєте більше калорій, ніж потрібно організму.

Крім того, має значення те, що ви їсте. Якщо споживати маленькими порціями, але некорисну їжу, то це знижує ймовірність схуднення.

Зосередьтеся лише на споживанні калорій

Рахування калорій – це лише частина історії. Їжа, яку ви споживаєте, сильно впливає на почуття голоду, апетит і гормони, що контролюють вагу. Тому слід думати найперше про складові продуктів, такі як білки, жири та вуглеводи.

Наприклад, з’їсти 100-калорійну пачку кренделів – це не те ж саме, що з’їсти 100-калорійну порцію овочів. Кренделі складаються з рафінованих вуглеводів, які можуть підвищити рівень цукру в крові, викликати відчуття голоду та призвести до переїдання.

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