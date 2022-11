Наука каже, що відчуття голоду не тільки викликає у вас бажання купити їжу, але й може спонукати вас до дорогих покупок. Про це свідчить низка досліджень.

Чому не слід ходити голодними в супермаркет

Недавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, пов'язує голод із бажанням купувати непродовольчі товари. Іншими словами, ваш порожній живіт може бути винен у вашому порожньому гаманці.

У дослідженні, що складалося з 5 поведінкових експериментів, взяли участь 379 добровольців. Результати показують, що почуття голоду безпосередньо впливає на те, скільки товарів купує людина.

Наприклад, учасникам запропонували взяти додому затискачі для паперу. Ті учасники, які були голодними, взяли більше скріпок, ніж ті, хто не відчував такий голод.

Якщо почуття голоду означає "я хочу поїсти", тоді у вас на думці буде "щось добувати". Коли у вас буде можливість "роздобути щось", ви можете взяти кілька доступних речей, які не мають нічого спільного з втамуванням вашого голоду,

– сказав автор дослідження Норберт Шварц.

Якщо ви не хочете витратити занадто багато грошей, то вам краще піти за покупками після обіду.

Ходіть в супермаркет після прийому їжі / Фото Unsplash

Дієтологи підтверджують результати дослідження. Зазвичай вони радять поєднувати збалансовану їжу та корисні закуски, щоб уникнути купівлю небажаних предметів у результаті голоду.

"Я б рекомендувала перекусити або поїсти перед тим, як бігати у справах або ходити за продуктами", – каже дієтолог Наталі Бек.

