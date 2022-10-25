Досі думаєте, що вмієте правильно їсти та зберігати шоколад? У нашому матеріалі розповідаємо про поширені помилки щодо зберігання і споживання шоколаду. Чудова нагода для вас себе перевірити.

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Як не треба зберігати шоколад

Після покупки кладете плитку у холодильник? Цю помилку разом з вами повторюють і 78% англійців, але цього робити не варто. Для ніжного шоколадного продукту умови холодильника будуть надто агресивними: висока вологість та низька температура геть не сприятливі для вдалого зберігання.

Для улюбленої плитки шоколаду найкраще підійде температура до 18 градусів. Якщо ж ці норми порушувати, смакові якості можуть погіршитись. Таким чином плитка окислюється або зацукровується ще до того, як ви встигнете її скуштувати. Зникне також характерний хрускіт при спробах відламати шматочок, зміниться структура і вона стане розсипчастою. Всі ці фактори змусять вас задуматись про якість продукту, а проблема буде у неправильному зберіганні.



Правильне зберігання шоколаду важливе / Фото Pexels

Як не варто їсти шоколад

Аби шоколад приніс вам максимум насолоди, його потрібно вміти і правильно їсти. Найбільша помилка любителів солоденького – жувати шоколад. Таким чином ви просто переводите продукт, не отримавши ніякої смакової насолоди від нього. Аби ваші рецептори увібрали смак какао-бобів, потрібно клаптик шоколаду покласти в рот і дати йому розтанути самостійно. Тут все, як з розпиванням дорого вина: не варто вживати його великими ковтками, треба дати собі час насолодитись напоєм.

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Ще одна переконлива причина, чому не варто жувати – ви легко зможете переїсти. Відчути насичення від такого методу споживання складніше. При повільному розсмоктуванні відчуття насичення приходить значно швидше, тож і шансів переїсти стає менше.