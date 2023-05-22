Причинами можуть бути спадкова схильність, надлишковий прийом лікарських засобів, нейротоксичні отруєння, перенесений енцефаліт чи атеросклероз судин головного мозку. Але вчені знайшли ще один важливий фактор.

До слова Ці 3 продукти аж на третину знижують ризик розвитку деменції

Яка нова причина розвитку хвороби Паркінсона

Команда вчених з Каліфорнійського університету з Сан-Франциско та колеги з інших країн проаналізували дані про майже 85 тисяч військовослужбовців морської піхоти й військово-морського флоту, які пробули понад 3 місяці у Кемп-Лежен кілька десятиліть тому.

На жаль, вони користувались водою з колодязя, який був забруднений різними відходами, зокрема й промисловими. Рівень хімічного розчинника трихлоретилену (ТХЕ) у 70 разів перевищував норму. Військові могли отримати підвищену дозу через їжу чи під час миття.



Несподівана причина Паркінсона / Фото Pexels

Ця група людей через тривалий час мала аж на 70% вищий ризик розвитку хвороби Паркінсона, ніж ті, що тренувалися в інших місцях. Все через ТХЕ, який поширюється ґрунтовими водами.

Окрім цього, ранніми симптомами хвороби Паркінсона є, зокрема, втрата нюху й еректильна дисфункція, ці ж проблеми спостерігаються у мешканців Кемп-Лежен.

Варто зауважити, що раніше не було підтверджень хімічного походження неприємного захворювання. Цей аналіз вчених дає підґрунтя для ще більш масштабних та ґрунтовних досліджень.