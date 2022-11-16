Вживання занадто великої кількості цукру може бути руйнівним для вашого здоров'я. Доведено, що доданий цукор (тобто цукор, що міститься в оброблених харчових продуктах), сприяє розвитку ожиріння, діабету 2 типу, хвороб серця, раку та карієсу.

Сьогодні ми розповімо про "підступні" продукти, які люди споживають ледь не щодня. Багато хто навіть не здогадується, що саме ця їжа може містити так багато цукру.

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Продукти, які містять багато цукру

Соуси

Ви будете здивовані, скільки цукру містять соуси, такі як кетчуп, барбекю та чилі. Наприклад, 1 столова ложка кетчупу містить приблизно 1 чайну ложку цукру (29% цукру за вагою).

При купівлі перевіряйте наявність цукру на етикетках продуктів і вибирайте соуси з позначкою "без додавання цукру". Ось кілька корисніших варіантів із природним низьким вмістом цукру, якими можна приправити їжу:

гірчиця;

оцет;

песто;

сік лимона.

"Корисні" перекуси

Гранола, протеїнові батончики та сухофрукти – усі ці закуски можуть містити більше цукру, ніж ви очікуєте. Насправді їх можна позначити як "натуральні" в маркетингових цілях, але вони мають стільки ж кількість цукру, як і шоколад.

Гранола може містити багато цукру / Фото Unsplash

Краще споживайте горіхи, насіння та свіжі фрукти.

Консервовані фрукти та овочі

Так, консерви теж містять багато цукру. Його додають під час обробки. Перевіряйте наявність цукру на етикетці ще в супермаркеті.

Невеликий лайфхак: якщо ви вже купили фруктові консерви з додаванням цукру, промийте їх у воді перед вживанням. Це допоможе очистити частину цукру.