Енергія у нашому організмі може з’являтися через продукти, які багаті білком, клітковиною чи корисними жирами. По суті будь-яка їжа дає нам енергію, але різні продукти мають різний вплив на наш організм. Про продукти, які дають нам енергію розповіла дієтологиня Клаудія Томпсон.

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Вуглеводи та енергія

За даними Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Т.Ч. Чана, найшвидше нам енергію дають вуглеводи. Вони є прості та складні. Перші швидко перетравлюються і призводять до підвищення рівня цукру в крові, від цього з’являється приплив енергії. Втім ці продукти дають короткочасну енергію. До простих вуглеводів належить білий хліб, макарони, булочки та солодкі крупи.

Складні вуглеводи перетравлюються повільно та забезпечують тривалий запас енергії.

Кофеїн

За даними дослідження, кофеїн сприяє зниженню стомлюваності та підвищенню уважності. Він також впливає на мозок, роблячи нас уважнішими та зосередженішими.

Які продукти дають нам енергію

Стабільною енергією організм забезпечують продукти, які багаті на складні вуглеводи. Поживні речовини, які в них містяться, допоможуть вам залишатися енергійними впродовж всього дня.

Яйця

Доктор медичних наук Меггі Міхалцизк зазнача, що яйця багаті вітамінами групи В та містять високоякісний білок, який допомагає організмові залишатися енергійним.

Горіхи

Волоські горіхи не лише дають енергію, але й згідно з дослідженням можуть покращити результати тестів когнітивних функцій, концентрацію та швидкість обробки інформації.



Волоські горіхи можуть зарядити нас енергією / Фото Pexels

Вода

Люди, які п’ють достатню кількість води відчувають меншу втомлюваність та сонливість.

Грецький йогурт

Грецький йогурт містить ідеальне поєднання білків та вуглеводів для отримання стійкої енергії.

Кава та чай

Кава допомагає покращувати фізичну активність та відчувати більше енергії. Це ж стосується й міцного чаю.

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Вівсянка

Правильно приготовлена вівсянка (не солодка в пакетику) дасть вам заряд енергії. Ви можете посипати її горішками чи фруктами.

Банани

Банани можуть бути одним із найкращих фруктів для отримання енергії. Вони містять суміш складних вуглеводів, калію та вітаміну B6, які можуть підвищити вашу енергію.