Энергия в нашем организме может появляться через продукты, богатые белком, клетчаткой или полезными жирами. По сути любая пища дает нам энергию, но разные продукты оказывают разное влияние на наш организм. О продуктах, которые дают нам энергию, рассказала диетолог Клаудия Томпсон.

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Углеводы и энергия

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Ч. Чана, быстрее всего нам энергию дают углеводы. Они просты и сложны. Первые скоро перевариваются и приводят к увеличению уровня сахара в крови, от этого возникает приток энергии. Впрочем, эти продукты дают кратковременную энергию. К простым углеводам относятся белый хлеб, макароны, булочки и сладкие крупы.

Сложные углеводы медленно перевариваются и обеспечивают длительный запас энергии.

Кофеин

По данным исследования, кофеин способствует снижению утомляемости и повышению внимательности. Он также влияет на мозг, делая нас более внимательными и сосредоточенными.

Какие продукты дают нам энергию

Стабильной энергией организм обеспечивают продукты, богатые сложными углеводами. Содержащиеся в них питательные вещества помогут вам оставаться энергичными на протяжении всего дня.

Яйца

Доктор медицинских наук Мэгги Михалцизк отмечает, что яйца богаты витаминами группы В и содержат высококачественный белок, который помогает организму оставаться энергичным.

Орехи

Грецкие орехи не только дают энергию, но и согласно исследованию могут улучшить результаты тестов когнитивных функций, концентрацию и скорость обработки информации.



Грецкие орехи могут зарядить нас энергией / Фото Pexels

Вода

Люди, которые пьют достаточное количество воды, чувствуют меньшую утомляемость и сонливость.

Греческий йогурт

Греческий йогурт содержит идеальное сочетание белков и углеводов для получения устойчивой энергии.

Кофе и чай

Кофе помогает улучшать физическую активность и ощущать больше энергии. Это же касается и крепкого чая.

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Овсянка

Правильно приготовленная овсянка (не сладкая в пакетике) даст вам заряд энергии. Вы можете посыпать ее орешками или фруктами.

Бананы

Бананы могут быть одними из самых лучших фруктов для получения энергии. Они содержат смесь сложных углеводов, калия и витамина B6, которые могут повысить вашу энергию.