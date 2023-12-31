Вам вже точно доводилося чути, що для здоров'я серця варто обмежити у своєму раціоні продукти, які містять багато солі, цукру та жиру. Та все ж було би непогано мати конкретний список, чи не так? Що ж, докторка медичних наук Джабін Бегум поділилася ним.

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Бекон

Більшість калорій у беконі – це насичені жири, а саме вони піднімають рівень "поганого" холестерину у вашому організмі. Він ж своєю чергою може призвести до більшої імовірності серцевого нападу чи інсульту.

Окрім того, у беконі також багато солі, яка підвищує артеріальний тиск та змушує серце працювати набагато інтенсивніше. А велика кількість солі в раціоні може призвести до інсульту, хвороб серця та серцевої недостатності. Пов'язані з цією проблемою і консерванти, що містяться у беконі.

Червоне м'ясо

Чимало людей обирають саме червоне м'ясо через його насичений і приємний смак, та велика кількість яловичини, баранини чи свинини може суттєво підвищити ваші шанси на захворювання серця та діабет. Це може бути спричинено тим, що у цьому м'ясі чимало насичених жирів, які можуть підвищувати рівень холестерину.

Тож якщо ви хочете і надалі насолоджуватися червоним м'ясом, намагайтеся обмежувати свої порції та звертайте увагу на нежирні шматочки, наприклад, на філе та яловичий фарш.

Білий рис, хліб та макарони

Всі ці три продукти можуть бути шкідливими для вашого серця та не містять ані корисної клітковини, ані вітамінів та мінералів. Якщо ви будете часто вживати рафіновані злаки, вони будуть перетворюватися на цукор, який тіло зберігатиме у вигляді жиру.

Тож дієте з високим вмістом таких продуктів може спричинити не тільки появу жиру на животі, але й підвищити ризик захворювання на діабет 2-го типу та хвороби серця.



Білий хліб не корисний для здоров'я / Фото Pexels

Піца

Ця страва може бути здоровою і корисною, якщо ви готуєте її самостійно вдома. Та більшість піци на винос та заморожених варіантів містять надзвичайно багато жиру, натрію та калорій. Усі ці фактори можуть суттєво підвищити ймовірність серцевого нападу.

Тож коли ви обираєте піцу, намагайтеся брати таку, що має тонку, і бажано цілозернову скоринку. Беріть менше сиру та більше овочів, а також намагайтеся уникати пепероні та ковбаси, адже у них найбільше шкідливої солі.

Алкоголь

Якщо ви споживатимете алкоголь помірно, це не нашкодить вашому серцю, та якщо ви будете пити його надмірно, це означатиме, що у вас підніметься кров'яний тиск, і може виникнути серцева недостатність та проблеми із вагою.