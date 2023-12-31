Вам уже точно приходилось слышать, что для здоровья сердца следует ограничить в своем рационе продукты, содержащие много соли, сахара и жира. И все же было бы неплохо иметь конкретный список, не правда ли? Что ж, доктор медицинских наук Джабин Бегум поделилась им.

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Бекон

Большинство калорий в беконом – это насыщенные жиры, а именно они поднимают уровень "плохого" холестерина в вашем организме. Он же в свою очередь может привести к большей вероятности сердечного приступа или инсульта.

Кроме того, в беконе много соли, которая повышает артериальное давление и заставляет сердце работать гораздо интенсивнее. А большое количество соли в рационе может привести к инсульту, болезням сердца и сердечной недостаточности. Связанные с этой проблемой и консерванты, содержащиеся в беконе.

Красное мясо

Многие выбирают именно красное мясо из-за его насыщенного и приятного вкуса, и большое количество говядины, баранины или свинины может существенно повысить ваши шансы на заболевания сердца и диабет. Это может быть вызвано тем, что в этом мясе много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина.

Так что если вы хотите и дальше наслаждаться красным мясом, старайтесь ограничивать свои порции и обращайте внимание на нежирные кусочки, например, на филе и говяжий фарш.

Белый рис, хлеб и макароны

Все эти три продукта могут быть вредны для вашего сердца и не содержат ни полезной клетчатки, ни витаминов и минералов. Если вы будете часто употреблять рафинированные злаки, они будут превращаться в сахар, который будет хранить тело в виде жира.

Поэтому диете с высоким содержанием таких продуктов может повлечь за собой не только появление жира на животе, но и повысить риск заболевания диабетом 2-го типа и болезни сердца.



Белый хлеб не полезен здоровью / Фото Pexels

Пицца

Это блюдо может быть здоровым и полезным, если вы готовите его самостоятельно дома. И большинство пиццы на вынос и замороженные варианты содержат очень много жира, натрия и калорий. Все эти факторы могут существенно повысить вероятность сердечного приступа.

Итак, когда вы выбираете пиццу, старайтесь брать имеющую тонкую и желательно цельозерную корку. Берите меньше сыра и больше овощей, а также старайтесь избегать пепперони и колбасы, ведь у них больше вредной соли.

Алкоголь

Если вы будете употреблять алкоголь умеренно, это не навредит вашему сердцу, а если вы будете пить его чрезмерно, это означает, что у вас поднимется кровяное давление, и может возникнуть сердечная недостаточность и проблемы с весом.