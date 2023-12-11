Експерти з Американського коледжу акушерів та гінекологів переконані, що з другого триместру під час вагітності вам потрібно додаткові 340 калорій на день, і навіть трохи більше під час третього триместру. Тож дієтологиня Сара Рфлуградт та докторка медичних наук Джанелл Шерр поділилися переліком продуктів, які будуть найбільш корисними для вагітних жінок.

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Риба

У минулому вагітним жінкам радили не їсти рибу та інші морепродукти, адже в деяких з них є досить високий рівень ртуті – а це токсичний важкий метал, який пов'язували із вродженими вадами.

Втім, існує чимало сортів риби, які безпечно їсти під час вагітності. Втім, вам може не надто подобатися цей продукт, якщо ви страждаєте від ранкової нудоти. Та жирна риба наповнена поживними речовинами, які мають ключове значення для розвитку мозку та очей дитини.

Серед сортів риби докторка Лорен Манакер радить звернути увагу та лосось, тунець та форель.

Яйця

Про яйця і досі точаться суперечки щодо того, чи варто їх споживати та у якій кількості. Та коли мовиться про вагітність, сумнівів немає – яйця є надзвичайно корисним джерелом поживних речовин.

Найважливіша поживна речовина, яка міститься у яйцях – це холін. Вона допомагає підтримувати здоровий розвиток спинного мозку та пов'язаний із здоров'ям мозку дитини також.



Яйця містять багато поживних речовин / Фото Pexels

За даними експертів, вагітним варто споживати щонайменше 450 грамів холіну на день. У одному яйці міститься 169 шрамів цієї речовини. Для того, щоб отримати добову норму, ви можете споживати деякі інші продукти, наприклад, молоко, соєві продукти, арахіс та курку.

Молоко

Цей напій також є у переліку корисних продуктів, що може забезпечити цілу низку поживних речовин, що потрібні під час вагітності. Наприклад, у молоці можна знайти кальцій, що потрібний для міцності кісток та зубів, вітамін B12, який допомагає утворювати нові еритроцити та вітамін А, який допомагає підтримувати зір, шкіру та кістки здоровими.

У молоці можна знайти і йод. Зазвичай більшість людей отримує достатню його кількість з йодованої солі, під час вагітності вам може знадобитися більше цього мінералу.