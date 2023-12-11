Эксперты из Американский колледж акушеров и гинекологов убеждены, что для второго триместра во время беременности вам потребуются дополнительные 340 калорий в день, а также немного больше во время третьего триместра. Поэтому диетология Сара Рфлуградт и доктор медицинских наук Джанелл Шерр поделились перечнем продуктов, которые будут наиболее полезны для беременных женщин.

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Рыба

В прошлом беременным женщинам советовали не есть рыбу и другие морепродукты, ведь у некоторых из них достаточно высокий уровень ртути – а это токсический тяжелый металл, который связывали с врожденными пороками.

Впрочем, существует множество сортов рыбы, которые безопасно есть во время беременности. Впрочем, вам может не очень нравиться этот продукт, если вы страдаете утренней тошнотой. И жирная рыба наполнена питательными веществами, которые имеют ключевое значение для развития мозга и глаз ребенка.

Среди сортов рыбы доктора Лорен Манакер советует обратить внимание и лосось, тунец и форель.

Яйца

О яйцах до сих пор идут споры о том, стоит ли их потреблять и в каком количестве. Но когда речь идет о беременности, сомнений нет – яйца являются чрезвычайно полезным источником питательных веществ.

Важнейшее питательное вещество, содержащееся в яйцах – это холин. Она помогает поддерживать здоровое развитие спинного мозга и связано со здоровьем мозга ребенка тоже.



Яйца содержат много питательных веществ / Фото Pexels

По данным экспертов, беременным следует потреблять не менее 450 граммов холина в день. В одном яйце содержится 169 шрамов этого вещества. Чтобы получить суточную норму, вы можете потреблять некоторые другие продукты, например, молоко, соевые продукты, арахис и курицу.

Молоко

Этот напиток также содержится в перечне полезных продуктов, что может обеспечить целый ряд питательных веществ, необходимых во время беременности. Например, в молоке можно найти кальций, необходимый для прочности костей и зубов, витамин B12, который помогает образовывать новые эритроциты и витамин А, помогающий поддерживать зрение, кожу и кости здоровыми.

В молоке можно найти и йод. Обычно большинство людей получает достаточное количество из йодированной соли, во время беременности вам может понадобиться больше этого минерала.