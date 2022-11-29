Прищі – поширене захворювання шкіри, яке вражає майже 10% населення світу. Багато факторів сприяють розвитку прищів, включаючи вироблення шкірного сала та кератину, бактерії, що викликають прищі, гормони, закупорені пори та запалення. Харчування – теж важливий чинник.

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Яка їжа стимулює появу прищів

Рафіновані злаки та цукор

Люди з акне, як правило, споживають більше рафінованих вуглеводів, ніж люди з невеликою кількістю прищів або без них.

Продукти, багаті рафінованими вуглеводами:

хліб, крекери, пластівці або випічка з білого борошна;

макарони з білого борошна;

білий рис і рисова локшина;

содові та інші підсолоджені напої.

тростинний цукор, кленовий сироп, мед.

Одне дослідження показало, що люди, які часто вживають доданий цукор, мають на 30% більший ризик розвитку прищів. А ті, хто регулярно їсть тістечка, мають на 20% більший ризик.

Цей підвищений ризик можна пояснити впливом рафінованих вуглеводів на рівень цукру в крові та інсуліну.

Молочні продукти

Відомо, що молоко підвищує рівень інсуліну, незалежно від його впливу на рівень цукру в крові, що може погіршити акне.

Коров'яче молоко також містить амінокислоти, які стимулюють печінку виробляти більше IGF-1, який пов'язують із розвитком акне.



Вживання молочних продуктів сприяє появі прищів / Фото Unsplash

Фастфуд

Продукти швидкого харчування, такі як гамбургери, нагетси, хот-доги, картопля фрі, газовані напої та молочні коктейлі, можуть підвищити ризик акне.

Одне дослідження за участю понад 5 000 китайських підлітків і молодих людей показало, що регулярне вживання фастфуду підвищує ризик на 17%.

Окреме дослідження за участю 2 300 турецьких чоловіків показало, що часте вживання гамбургерів або сосисок на 24% підвищує ризик розвитку прищів.