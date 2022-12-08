Забруднення в приміщенні може призвести до серйозних проблем, враховуючи хвороби серця, інсульт та астму. Сьогодні ми розповімо вам про 5 речей у домі, які можуть виділяти шкідливі речовини в повітря.

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Що може забруднювати повітря у вашому домі

Свічки

Немає сумніву, що свічки дуже приємно пахнуть. Однак під час горіння вони виділяють шкідливі речовини. Наприклад, формальдегід, який може значно вражати носові порожнини, навколоносові пазухи та носоглотку.

Щоб уникнути небезпеки, експерти рекомендують обирати свічки із сої або бджолиного воску.

Освіжувачі повітря

Освіжувачі повітря – простий спосіб надати вашому дому приємного аромату. Проте ці продукти можуть виділяти понад 100 різних хімічних речовин, що спричиняють напади астми, проблеми з диханням і мігрень.

Щоб повітря у вашому домі було приємним і чистим, експерти радять відчинити вікно або використовувати вентилятор. Ви також можете пошукати спеціальне обладнання для очищення повітря.

Килими

Килими поглинають забруднювальні речовини та алергени, серед яких – шерсть домашніх тварин, пилових кліщів, бруд, цвіль тощо. Згодом вони виділяються під час пилосмоктування або навіть ходьби.

Щоб уникнути цього, часто чистьте килими на свіжому повітрі.

Килими вбирають багато забруднювальних речовин / Фото Unsplash

Каміни дров'яні

Розпалювання каміна – це особливий процес у холодну пору, який робить дім затишним. Однак ця дія може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Річ у тім, що під час спалювання деревини, у повітря виділяються шкідливі викиди. Вони можуть спричинити напади астми, хрипи, кашель та інші проблеми.

Люди з хворобами серця або легенів, діабетом, діти та люди похилого віку найчастіше постраждають від забруднення.

Кухонні плити

Полум'я газових плит виділяє оксид азоту, який може бути особливо шкідливим для людей із захворюваннями серця, астмою та хронічною обструктивною хворобою легень.

Переконайтеся, що під час приготування їжі, у вас працює витяжний вентилятор або відчинене вікно.

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