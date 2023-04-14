Хоть он и весит всего 3 килограмма, но отвечает за наши ощущения, движения и поведение. Доктор медицинских наук Майк Бол рассказал, что не нужно делать людям, особенно постарше, чтобы не навредить мозгу.

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Что негативно влияет на мозг

Недосыпание

Для мозга жизненно важно высыпаться, ведь это его подзаряжает и позволяет восстановиться. Недостаточный ночной отдых может спровоцировать забывчивость, раздражительность или депрессию. Именно поэтому старайтесь соблюдать последовательный график сна и не дремать днем.

Недостаточная социализация

Чтобы оставаться здоровым до глубокой старости, необходимо общение. Следует расширять сеть друзей и не бояться посещать разные групповые мероприятия, гулять с друзьями или просто звонить по телефону родственникам. Социализация поддерживает мозг в тонусе и улучшает когнитивные функции. Исследования говорят, что крепкие дружеские связи связаны с меньшим снижением когнитивных функций с возрастом.



Дружба полезна для мозга, а алкоголь – нет / Фото Pexels

Слишком много алкоголя

Пагубная привычка – употребление большого количества алкоголя. Это затрудняет работу участков мозга, ответственных за память, равновесие и речь, и не позволяет им полностью выполнять свою работу. Любая доза алкоголя не является полезной.

Сидячий образ жизни

Это плохо влияет не только на мозг, но и на общее самочувствие. Если вы работаете за столом или иным образом проводите значительное количество времени, сидя и не двигаясь, попробуйте быть более активными, например заняться домашними делами или отправиться на прогулку во время обеденного перерыва,

– рекомендует доктор Болл.

Стресс

Важно эффективно бороться со стрессом и другими проблемами. В противном случае это негативно повлияет на ваш мозг. Пребывание в постоянном состоянии стресса регулярно активирует центр страха в мозге. Это может даже изменить его структуру и повысить риск появления психических заболеваний. Более того, уровень кортизола будет регулярно повышаться, что может привести к проблемам со сном, пищеварением и иммунной системой.