Помилкове трактування розладів травлення, поганого самопочуття або втоми можуть коштувати вам життя. Чому важливо приділяти увагу будь-яким симптомам, розповідаємо далі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Як не сплутати похмілля з раком

Про підступність раку нагадує доктор Іржі Кубеш, директор Центру протонної терапії в Празі. Він зазначає, що деякі ознаки раку на початкових стадіях можуть збігатись з іншими станами, наприклад, похміллям або зимовою хворобою.

Хвороба може вражати людей різного віку та походження, тому життєво важливо знати про будь-які раптові зміни у вашому тілі, які можуть свідчити про те, що щось не так. Деякі з ранніх симптомів можна навіть прийняти за незначні недуги,

– наголошує фахівець.

Надмірна сухість у роті іноді є ознакою раку голови та шиї. Водночас нудота чи блювота можуть бути пов'язані з пухлинами мозку або непрохідністю кишечника. Якщо у вас зневоднення, яке часто спричинене надмірним вживанням алкоголю, то це теж може бути натяк на рак.

Нездатність повністю спорожнити сечовий міхур натякає на рак простати у чоловіків. Надмірна втома може виникнути при деяких видах раку, оскільки пухлина використовує поживні речовини організму, щоб рости, а не поповнювати ними тіло.

Чим харчується імунна система: ви можете допомогти їй працювати краще. Розповідаємо, як це зробити, у нашому матеріалі.

Якщо все це – одноразова акція, то переживати одразу не варто. Якщо ж симптоми тривають понад тиждень, вкрай необхідно звернутись за допомогою до фахівців та пройти обстеження.



Будьте уважні до свого тіла / Фото Pexels

Рання виявлення раку означає, що його легше лікувати. Саме тому Національна служба охорони здоров'я нагадує про загальні ознаки онкологічних захворювань: