Яйця настільки поживні, що їх часто називають "природними полівітамінами". Вони також містять унікальні антиоксиданти та потужні поживні речовини для мозку. Ось 5 причин, чому яйця є одними з найздоровіших продуктів на планеті.

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Чому яйця мегакорисні

Одне ціле яйце містить неймовірну кількість поживних речовин

Яйця багаті вітамінами, мінералами, високоякісним білком, здоровими жирами та іншими поживними речовинами.

Одне велике яйце містить:

вітамін B12 – 9% від рекомендованої дієтичної норми (РДН);

вітамін B2 – 15% від РДН;

вітамін А – 6% від РДН;

вітамін B5 – 7% від РДН;

селен – 22% від РДН.

Яйця також містять невелику кількість майже всіх вітамінів і мінералів, необхідних людському організму, включаючи кальцій, залізо, калій, цинк, марганець, вітамін Е, фолієву кислоту та багато інших. Практично всі корисні речовини містяться в жовтку.

Яйця містять холін – важливу поживну речовину для мозку

Холін – менш відома поживна речовина, яку часто відносять до вітамінів B-комплексу. Він необхідний для синтезу нейромедіатора ацетилхоліну, а також є компонентом клітинних мембран.

Низьке споживання холіну пов'язане із захворюваннями печінки, серцевими хворобами та неврологічними розладами.

Ця поживна речовина може бути особливо важливою для вагітних жінок. Дослідження показують, що низьке споживання холіну може підвищити ризик дефектів нервової трубки та призвести до зниження когнітивних функцій у дитини.

Найкращими джерелами холіну в раціоні є яєчні жовтки та яловича печінка. В одному великому яйці міститься 113 міліграмів холіну.

Найкорисніший продукт на планеті / Фото Unsplash

Яйця містять високоякісні білки з ідеальним амінокислотним профілем

Білки є основними будівельними блоками організму і виконують як структурні, так і функціональні функції. Вони складаються з амінокислот, які з'єднані між собою, як намистини на нитці.

Яйця є одними з найкращих джерел білка в раціоні. Насправді біологічну цінність часто оцінюють шляхом порівняння з яйцями, які отримують ідеальну оцінку 100.

Яйця містять лютеїн і зеаксантин, які захищають очі

У яйцях є два антиоксиданти, які можуть мати потужний захисний ефект для очей. Вони називаються лютеїн і зеаксантин. Обидва містяться в жовтку.

Лютеїн і зеаксантин мають тенденцію накопичуватися в сітківці, сенсорній частині ока, де вони захищають очі від шкідливого сонячного світла. Ці антиоксиданти значно знижують ризик дегенерації жовтої плями та катаракти, які є одними з основних причин погіршення зору та сліпоти у людей похилого віку.

В одному дослідженні виявили, що вживання 1,3 яєчних жовтків на день протягом 4,5 тижнів підвищило рівень зеаксантину в крові на 114 – 142% і лютеїну на 28 – 50%.

Яйця на сніданок допомагають позбутися жиру

Яйця мають дуже високі оцінки за шкалою, яка називається "індексом насичення". З цієї причини не дивно бачити дослідження, які показують, що вживання яєць на сніданок може призвести до втрати жиру.

В одному дослідженні 30 жінок із надмірною вагою або ожирінням їли на сніданок або яйця, або бублики. Обидва сніданки мали однакову кількість калорій.

Жінки в групі, яка вживала яйця, відчували ситість і споживали менше калорій протягом решти дня та наступних 36 годин.

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