Загалом же це поняття ширше, адже забезпечує організм усім необхідним для здорового функціонування. Допомогти прискорити метаболізм можуть як правильно підібрані страви, так і щоденні звички.
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Які страви та звички пришвидшують метаболізм
Не намагайтеся налагодити обмін речовин медикаментозним шляхом без попередньої консультації лікаря. Безконтрольний прийом або некомпетентний підбір будь-яких препаратів може призвести до негативних наслідків для здоров'я,
– одразу наголошує нутриціологиня Ольга Полюхович.
Проте спершу спробуйте налагодити своє життя, адже це чи не головна запорука хорошого обміну речовин. Для цього потрібно дотримуватись здорового способу життя: стежити за режимом сну, починати ранок зі склянки теплої води та зарядки, їсти тричі на день, рухатись, пити достатньо води (близько 30 мілілітрів на 1 кілограм маси тіла).
Окрім цього, надзвичайно важливо вживати правильну їжу. Експертка поділилась рецептом корисного меню на день, яке можна удосконалити під себе.
Сніданок:
- ківі перед прийомом їжі;
- рис з вершковим маслом та шпинатом;
- яйце відварене;
- салат зі свіжих моркви, буряку, заправлений 1 чайною ложкою лляної олії.
Перекус:
- кава;
- шматочок сиру або чорний шоколад 85%.
Обід:
- тушкована курка з овочами;
- гречана каша з олією волоського горіха;
- печене яблуко з корицею та горішками.
Вечеря:
- салат із зелені, пекінської капусти з 1 чайною ложкою олії;
- риба, запечена у фользі з лимоном та травами.