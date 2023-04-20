Загалом же це поняття ширше, адже забезпечує організм усім необхідним для здорового функціонування. Допомогти прискорити метаболізм можуть як правильно підібрані страви, так і щоденні звички.

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Які страви та звички пришвидшують метаболізм

Не намагайтеся налагодити обмін речовин медикаментозним шляхом без попередньої консультації лікаря. Безконтрольний прийом або некомпетентний підбір будь-яких препаратів може призвести до негативних наслідків для здоров'я,

– одразу наголошує нутриціологиня Ольга Полюхович.

Проте спершу спробуйте налагодити своє життя, адже це чи не головна запорука хорошого обміну речовин. Для цього потрібно дотримуватись здорового способу життя: стежити за режимом сну, починати ранок зі склянки теплої води та зарядки, їсти тричі на день, рухатись, пити достатньо води (близько 30 мілілітрів на 1 кілограм маси тіла).

Окрім цього, надзвичайно важливо вживати правильну їжу. Експертка поділилась рецептом корисного меню на день, яке можна удосконалити під себе.

Сніданок:

ківі перед прийомом їжі;

рис з вершковим маслом та шпинатом;

яйце відварене;

салат зі свіжих моркви, буряку, заправлений 1 чайною ложкою лляної олії.

Перекус:

кава;

шматочок сиру або чорний шоколад 85%.

Обід:

тушкована курка з овочами;

гречана каша з олією волоського горіха;

печене яблуко з корицею та горішками.

Вечеря: