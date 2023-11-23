Уменьшение жира на животе и потеря веса – непростая задача, и для того чтобы справиться с этим, вам стоит попробовать несколько действенных тренировок. Большинство из них не отнимают много времени, так что вы сможете вписать их даже в напряженный график.

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Приседания с прыжком

Эта тренировка поможет не только уменьшить вашу талию, но и увеличить силу ног, поэтому не забудьте добавить ее в план тренировок.

Для выполнения упражнения нужно встать ровно, а ноги расставить на ширине плеч. После этого присядьте, держа руки перед собой в замке. С самой низкой точки приседания выпрыгните вверх и вернитесь в исходное положение.

Затем немедленно перейдите в следующее приседание. Ваша цель – сделать три подхода приседаний по 15 – 20 повторений.



Приседания очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Планка-альпинист

Это упражнение будет очень полезным для вашего пресса. Начните в положение обычной планки и убедитесь, что все ваше тело от головы до пяток образует одну ровную линию.

После этого подтяните одно колено к груди, а затем быстро смените ноги. Повторяйте этот бег на месте, сохраняя хорошую форму планки. Старайтесь сделать три подхода упражнения по 30 секунд каждый.

Возрастные изменения, потребление соленой пищи, недостаток сна и аллергии – это лишь часть факторов, которые могут спровоцировать мешки под глазами. И только установив причину, можно переходить к выбору методики их устранения. Что подойдет вам? Помогаем выяснить у нашем материале.

Велосипедные скручивания

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину и завести руки за голову. После этого оторвите ноги от земли и подтяните одно колено к груди, поворачивая туловище. Повторите упражнение с другим коленом и выполните три подхода по 20 повторений.