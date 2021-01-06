На жаль, не всі необхідні вітаміни можна отримати "про запас". Деякі з них не засвоюються, а інші – надто швидко виводяться організмом. Тому й не дивно, що в холодно пору року ми хворіємо на авітаміноз. Щоб це виправити, слід потурбуватися про збалансоване харчування та грамотний прийом вітамінних комплексів.

За імунну систему, настрій, стан шкіри, нігтів та волосся відповідають саме органічні сполуки, які в достатній кількості не виробляються нашим організмом, повідомляє How to Green. За нормального раціону і здорового способу життя потреба у вітамінах задовольняється природним шляхом. Однак узимку і навесні, через одноманітний раціон, організм відчуває нестачу вітамінів. Як наслідок – ми масово хворіємо на гіповітаміноз.

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Ослаблений імунітет

Найголовніший вітамін, який відповідає за наш імунітет – аскорбінова кислота (вітамін С). Дефіцит цього мікроелемента виливається частими застудами, кровоточивістю ясен, висипкою на шкірі. Щоб компенсувати необхідну кількість вітаміну, слід їсти цитрусові, ківі, журавлину, квашену та свіжу капусту та пити чай з шипшини. Також вітамін С – сильний антиоксидант. Він захищає організм від дії вільних радикалів та бере участь в регенерації шкіри, допомагаючи організму виробляти колаген.

Ще один елемент, який допоможе зміцнити імунітет вітамін А. Його нестача проявляється білими плямами на нігтьових пластинах, дрібними зморшками і тьмяним волоссям. Щоб отримати мінімальну кількість цього вітаміну варто вживати рибу жирних сортів, яєчні жовтки, курагу та моркву.

Позитивно на імунну впливає В6. За участі формуються захисні кров'яні тільця – лімфоцити. Вітамін В6 міститься в багатьох овочах: ​​у картоплі, моркві, капусті, бобових.



Що їсти для хорошого самопочуття ​/ Фото Pexels

Посічене волосся і крихкі нігті

Низька температура повітря провокує звуження кровоносних судин. Щоб забезпечити волосся достатнім зволоженням та зменшити його випадання, трихологи рекомендують подбати про наявність головного убору та приймати вітамін Е.

Вітамін Е не накопичується в організмі, тому його запаси важливо постійно поповнювати. Він міститься в рослинних оліях холодного віджиму: соняшниковій, оливковій чи кукурудзяній. Тож, щоб компенсувати вміст вітаміну в організмі, достатньо заправляти салати саме такими оліями.

Усунути проблеми з волоссям та нігтями можна за допомогою вітаміну В9 (він міститься в петрушці, огірках і капусті) і В2 (міститься в горіхах, гречці, вівсянці).

Апатія

Апатія взимку пов'язана з нестачею вітаміну D. Мікроелемент виробляється в організмі під впливом сонячних променів, яких зовсім мало в цю пору року.

Однак вітамін D відповідає не тільки за настрій: він необхідний для зміцнення кісткової і м'язової тканини. Його дефіцит знижує імунітет, підвищує частоту виникнення серцево-судинних недуг, а також ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Щоб накопичити деяку кількість цього вітаміну, слід налягати на жирну рибу, яйця і риб'ячий жир, а також прогулюватися на свідомому повітрі в пошуках сонця.

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Блідий колір обличчя, губ і тріщини в куточках рота

Тріщини на губах і в куточках рота – це симптоми недостатнього вмісту в організмі вітамінів групи B: В2 та В6. Дефіцит вітаміну В1 призводить до блідості обличчя та прояву мішків під очима. Зверніть увагу на те, щоб у вашому раціоні містилися бобові, горіхи, зернові, висівки, шпинат і банани.



Як ефективно усунути дефіцит вітамінів / Фото Pexels

Збалансоване харчування чи вітамінні комплекси

Ми рідко їмо овочі свіжими. В процесі термічної обробки багато вітамінів частково або повністю руйнуються. Такий же процес спостерігається при зберіганні фруктів і овочів. Близько 30% кількості вітаміну С втрачається після 3-ох днів зберігання продукту в холодильнику, а якщо продукт зберігається при кімнатній температурі – знищується цілих 50% корисних властивостей вітаміну.

Окрім цього, ми фізично не можемо з'їсти достатню кількість продуктів, яка повністю покриє нашу денну потребу в тих чи інших мікроелементах. Згідно з дослідженням дієтологів, нам потрібно їсти 5–6 порцій салату або 6 фруктів в день, щоб компенсувати потребу у вітаміні С. А щоденна норма вітамінів групи B міститься в 1,3 кілограма чорного хліба. Вихід один: вживати додаткових вітамінні комплекси, не забуваючи повноцінно харчуватися.



Збалансоване харчування / Фото Pexels

Про що важливо пам'ятати