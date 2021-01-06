К сожалению, не все необходимые витамины можно получить "про запас". Некоторые из них не усваиваются, а другие - слишком быстро выводятся организмом. Поэтому неудивительно, что в холодное время года мы болеем авитаминоз. Чтобы это исправить, нужно позаботиться о сбалансированном питании и грамотный прием витаминных комплексов.

За иммунную систему, настроение, состояние кожи, ногтей и волос отвечают именно органические соединения, которые в достаточном количестве не производятся нашим организмом, сообщает How to Green. При нормальном рационе и здоровом образе жизни, потребность в витаминах удовлетворяется естественным путем. Однако зимой и весной, из-за однообразного рациона, организм испытывает недостаток витаминов. Как следствие – мы массово болеем гиповитаминозом.

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Ослабленный иммунитет

Самый главный витамин, который отвечает за наш иммунитет – аскорбиновая кислота (витамин С). Дефицит этого микроэлемента провоцирует частые простуды, кровоточивость десен, сыпь на коже. Чтобы компенсировать необходимое количество витамина, нужно есть цитрусовые, киви, клюкву, квашеную и свежую капусту и пить чай из шиповника. Также витамин С – сильный антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов и участвует в регенерации кожи, помогая вырабатывать коллаген.

Еще один элемент, который поможет укрепить иммунитет – витамин А. Его недостаток проявляется белыми пятнами на ногтевых пластинах, мелкими морщинами и тусклым волосам. Чтобы получить минимальное количество этого витамина, следует употреблять рыбу жирных сортов, яичные желтки, курагу и морковь.

Положительно на иммунную влияет В6. При участии формируются защитные кровяные тельца – лимфоциты. Витамин В6 содержится во многих овощах: в картофеле, моркови, капусте, бобовых.



Что есть для хорошего самочувствия / Фото Pexels​

Секущиеся волосы и хрупкие ногти

Низкая температура воздуха провоцирует сужение кровеносных сосудов. Чтобы обеспечить волос достаточным увлажнением и уменьшить его выпадение, трихологи рекомендуют позаботиться о наличии головного убора и принимать витамин Е.

Витамин Е не накапливается в организме, поэтому его запасы важно постоянно пополнять. Он содержится в растительных маслах холодного отжима: подсолнечном, оливковом или кукурузном. Поэтому, чтобы компенсировать содержание витамина в организме, достаточно заправлять салаты именно такими маслами.

Устранить проблемы с волосами и ногтями можно с помощью витамина В9 (он содержится в петрушке, огурцах и капусте) и В2 (содержится в орехах, гречке, овсянке).

Апатия

Апатия зимой связана с недостатком витамина D. Микроэлемент вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, которых совсем мало в это время года.

Однако витамин D отвечает не только за настроение: он необходим для укрепления костной и мышечной ткани. Его дефицит снижает иммунитет, повышает частоту возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также вероятность развития онкологических заболеваний. Чтобы накопить некоторое количество этого витамина, следует налегать на жирную рыбу, яйца и рыбий жир, а также прогуливаться на сознательном воздухе в поисках солнца.

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Бледный цвет лица, губ и трещины в уголках рта

Трещины на губах и в уголках рта – это симптомы недостаточного содержания в организме витаминов группы B: В2 и В6. Дефицит витамина В1 приводит к бледности лица и проявления мешков под глазами. Обратите внимание на то, чтобы в вашем рационе содержались бобовые, орехи, зерновые, отруби, шпинат и бананы.



Как эффективно устранить дефицит витаминов / Фото Pexels

Сбалансированное питание или витаминные комплексы

Мы редко едим овощи свежими. В процессе термической обработки много витаминов частично или полностью разрушаются. Такой же процесс наблюдается при хранении фруктов и овощей. Около 30% количества витамина С теряется после 3-х дней хранения продукта в холодильнике, а если продукт хранится при комнатной температуре – уничтожается целых 50% полезных свойств витамина.

Кроме этого, мы физически не можем съесть достаточное количество продуктов, которые полностью покроют нашу дневную потребность в тех или иных микроэлементах. Согласно исследованию диетологов, нам нужно есть 5–6 порций салата или 6 фруктов в день, чтобы компенсировать потребность в витамине С. А ежедневная норма витаминов группы B содержится в 1,3 килограмма черного хлеба. Выход один: принимать дополнительные витаминные комплексы, не забывая полноценно питаться.

Сбалансированное питание / Фото Pexels

О чем важно помнить