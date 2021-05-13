Виділяють 2 основні причини ламкості судин. Перша – спадкові або аутоімунні захворювання, в результаті яких з'являються крововиливи та гематоми. В цьому випадку пацієнтам призначають відповідне лікування. Друга причина – спосіб життя та певні умови, які ослаблюють організм. В такому разі для підтримки судин можна застосовувати ряд вітамінів.

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Омега-3

Омега-3 жирні кислоти володіють протизапальним ефектом та впливають на структуру крові. Працюючи, як антиоксидант, вони підтримують артеріальний тиск в нормі.

Вітамін К2

Це – основна підтримка серця і кровоносних судин. Вітамін перешкоджає кальцифікації судин коштом активації особливих білків. К2 робить судини менш жорсткими, що дуже важливо для підтримки серцево-судинної системи.

Вітамін С

Він необхідний для вироблення нормального колагену. Брак вітаміну С призводить до ослаблення кровоносних судин.

Біофлавоноїди: рутин, кверцетин

Цитрусові біофлавоноїди знижують проникність капілярів і діють як антиоксиданти, а також покращують лімфодренаж і мікроциркуляцію крові.

Кремній

Кремній – чудова підтримка для судин. Виконує роль своєрідного сполучника з мозком, направляючи команди про розширення або звуження. Як рослинне джерело кремнію можна використовувати екстракт хвоща.