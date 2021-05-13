Выделяют 2 основные причины ломкости сосудов. Первая – наследственные или аутоиммунные заболевания, в результате которых появляются кровоизлияния и гематомы. В этом случае пациентам назначают соответствующее лечение. Вторая причина – образ жизни и определенные условия, которые ослабляют организм. В таком случае для поддержания сосудов можно применять ряд витаминов.

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Омега-3

Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным эффектом и влияют на структуру крови. Работая, как антиоксидант, они поддерживают артериальное давление в норме.

Витамин К2

Это – основная поддержка сердца и кровеносных сосудов. Витамин препятствует кальцификации сосудов за счет активации особых белков. К2 делает сосуды менее жесткими, что очень важно для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Витамин С

Он необходим для выработки нормального коллагена. Нехватка витамина С приводит к ослаблению кровеносных сосудов.

Биофлавоноиды: рутин, кверцетин

Цитрусовые биофлавоноиды снижают проницаемость капилляров и действуют как антиоксиданты, а также улучшают лимфодренаж и микроциркуляцию крови.

Кремний

Кремний – отличная поддержка для сосудов. Выполняет роль своеобразного союза с мозгом, направляя команды о расширении или сужении. Как растительный источник кремния можно использовать экстракт хвоща.