Капуста, конечно, является полезным дополнением к сбалансированному рациону, но в некоторых случаях она может привести к боли в желудке или даже серьезным проблемам с пищеварением. О том, почему это происходит, рассказала врач Дженнифер Логан.

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Капуста тяжелая для переваривания

Если каждый раз после употребления капусты вы чувствуете боль в желудке, причина может быть в том, что она слишком тяжела для вашей пищеварительной системы. Кроме того, частое употребление этого овоща может привести к газообразованию.

Дело в том, что листовая зелень содержит сложный сахар, который называется рафиноза, и он тяжело переваривается организмом и часто приводит к вздутию живота и боли, когда тело расщепляет его.

Существуют и другие продукты с высоким содержанием рафинозов, в частности:

фасоль;

брюссельская капуста;

брокколи;

спаржа.

Еще одной вероятной причиной газообразования является высокое содержание клетчатки в продукте – всего в одной порции свежей нарезанной капусты приблизительно 2,2 грамма клетчатки.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Несмотря на то, что это вещество очень полезно для человеческого организма, в слишком больших количествах оно может привести к спазмам и вздутию живота.

Капуста может быть загрязнена

Если ваша боль в желудке после употребления капусты сопровождается такими симптомами, как диарея или рвота, вероятно, вы получили пищевое отравление.

Оказывается, даже если вы приобретаете в магазине очищенную и упакованную капусту, в ней все равно могут содержаться вредные бактерии: сальмонелла, стафилококк или даже кишечная палочка. Все эти бактерии могут привести к пищевым заболеваниям и убедитесь, что вы тщательно самостоятельно очищаете капусту перед употреблением.



В капусте могут содержаться вредные бактерии / Фото Pexels

У вас есть заболевания пищеварительной системы

Если вы имеете расстройство пищеварения, например синдром раздраженного кишечника, вам следует избегать частого употребления капусты, ведь она может плохо перевариваться в вашем организме. В таком случае после блюд с капустой вы можете почувствовать изжогу, тошноту и вздутие живота.

В большинстве случаев проблемы с пищеварением, возникающие из-за употребления капусты, быстро проходят сами собой. Впрочем, существуют случаи, когда следует обратиться к специалисту. Например, если пищевое отравление не проходит дольше пяти дней.