Ви будете здивовані, але солоні закуски не лише можуть не шкодити, але й навпаки допоможуть схуднути. Що обрати, аби отримати максимум користі, ділимось далі.

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Які солоні закуски допомагають схуднути

Асоціація виробників приватних торгових марок провела дослідження серед споживачів та вияснила, що 58% людей схильні обирати солені альтернативи, коли йдеться про закуски, зокрема чипси, попкорн та інше. 42% віддають перевагу печиву, цукеркам, тістечкам та іншим солодощам.

Головне відкриття полягає у тому, що солона їжа насправді корисна, якщо обирати її правильно. Натрій є важливим електролітом для правильного функціонування організму, а саме він відповідає за контроль споживання та втрату рідин, допомагає регулювати роботу серця, підтримує міцну роботу м'язів і нервів.

Попкорн



Попкорн це не лише смачно, а й корисно / Фото Pexels

Боятись відомого та популярного попкорну не варто, адже він може стати чудовим союзником на шляху до схуднення. Вам важливо обрати лиш правильний метод приготування, аби вберегти себе від небажаних наслідків для фігури. Загрозу для вас несе продукт, який готують у мікрохвильовій печі. Попкорн з повітря ж цілком безпечний.

Основна відмінність полягає у типі тепла, який необхідний для приготування. Під час правильного методу приготування зерна попкорну нагріваються за допомогою теплого повітря. У другому випадку вони розкриваються під дією мікрохвиль у пакеті.

За умови правильного приготування і без значної кількості приправ ця солона закуска може чудово покращити метаболізм. Річ у тім, що попкорн складається з цільного зерна, а от у продуктах "комфортного" приготування у мікрохвильовій печі такого складу немає.

Попкорн – це цільнозернова закуска з низьким вмістом калорій і високим вмістом клітковини. Це може бути чудовою альтернативою традиційним солоним закускам, таким як чипси. Прекрасним варіантом може бути попкорн на повітрі, без додавання вершкового масла або олії. Попкорн є хорошим варіантом, оскільки в ньому мало калорій і багато клітковини, що може забезпечити тривале відчуття ситості,

– пояснює дієтологиня та експертка зі схуднення Мері-Еллен Сабат.

Смажені боби едамаме



Боби корисні для схуднення та смачні / Фото Pexels

Ще одна чудова альтернатива шкідливим класичним закускам – незрілі соєві боби. Вони не такі відомі для українського споживача, проте можуть стати справжнім відкриттям нового гастрономічного світу.

Зелені боби едамаме, які ще називають соєвими, містять в 1 чашці 224 калорії. У складі є багато білка та клітковини, які не лише насичують організм та позбавляють надовго від голоду, але й допомагають у схудненні. Серед поживного складу також є вітамін Е, тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін B6, калій, магній і кальцій.