Детальніше про фрукти та їхній вміст цукру розповіла дієтологиня Аліса Палладіно. Національний інститут діабету, захворювань травної системи та нирок рекомендує людям з діабетом не вживати такі фрукти у великих кількостях, щоб не підвищити рівень цукру в крові.

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Багато фруктів містять цукор, однак вони є важливим джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. Наприклад, необхідні вітаміни, мінерали та антиоксиданти в багатьох фруктах можуть сприяти оптимальному здоров’ю, тоді як клітковина підтримує контроль рівня цукру в крові та лікування діабету. А ще вживання фруктів і овочів знижує ризик розвитку серцевих захворювань і раку.

Фактично люди не повинні повністю виключати фрукти зі свого раціону. Дослідження 2017 року Trusted Source зазначає, що вживання фруктів може допомогти запобігти діабету.



Вживайте фрукти в помірних кількостях / Фото Pinterest

У яких фруктах найбільше цукру

Не всі фрукти однакові, і деякі мають значно вищий вміст цукру, ніж інші. Дуже багато цукру міститься в кавунах, перестиглих бананах, ананасі. Хворі на діабет можуть їх їсти, але важливо їсти в невеликій кількості.

Також високий вміст цукру є у фруктах з вуглеводами – це червоний виноград, банани, яблука, манго. Та попри високий вміст вуглеводів у цих фруктах, вони також багаті вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами. Підвищувати рівень цукру в крові може фруктовий сік.

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Загалом люди з діабетом можуть їсти будь-які фрукти, але за умови, що вони роблять це в помірних кількостях. Ви можете додавати у свій раціон яблука, апельсини, персики, груші, сливи та інші фрукти. Важливо лише слідкувати за кількістю, щоб не з’їсти їх надто багато.