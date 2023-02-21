Неправильно підібрана олія може нашкодити вашому здоров'ю. На що звертати увагу при покупці та яка олія найкраща для обсмажування і запікання, розповіла нутриціологиня Сніжана Ворошилова.
Цікаво Жир на животі зникне назавжди: дієтологиня розповіла, що зробити
Як обрати олію для приготування страв
Температура димлення – ось головний показник, на який варто звертати увагу при виборі олії для приготування. Найменші похибки не лише зіпсують смак, але й зроблять їжу токсичною.
Точка димлення – це крайня температура, після якої олії чи жири безперервно виділяють дим. Тобто саме на цій позначці продукт починає розкладатися і денатурувати: речовина таким чином надає стравам неприємного смаку. Залежить температура димлення від кількох факторів:
- складу жирних кислот – чим більше в олії насичених та мононенасичених жирів, тим вищою буде критична точка;
- домішок, які є у складі – рафіновані олії завжди мають вищу точку димлення.
Не всі олії безпечні для приготування страв / Фото Pexels
Точки димлення популярних олій:
- лляна – 107
- соняшникова – 107, високоолеїнова – 160, рафінована – 227;
- ріпакова – 107, рафінована – 203;
- сафлорова – 107
- гарбузова – 107
- кукурудзяна – 177, рафінована – 232;
- волоського горіха – 160;
- оливкова extra virgin – 160;
- оливкова virgin – 210;
- оливкова рафінована – 200 – 243;
- соєва – 160;
- кунжутна – 177;
- вершкова – 150 – 177;
- кокосова – 177, рафінована – 204;
- сало, смалець – 190;
- пальмова – 232;
- олія авокадо 190 – 204, рафінована – 270;
- гхі, або топлене вершкове масло – 240 – 250;
- яловичий жир, гусячий – 215;
- виноградних кісточок – 214;
То на якій олії можна смажити та запікати
Звісно із широкого списку продуктів ви можете обрати найбільш корисні для вас альтернативи. Якщо не вдаватись у переваги для здоров'я, а опиратись лише на математичну складову, то варто розуміти, що смаження відбувається при 100 – 140 градусах (без скоринки). Температура на пательні може сягати 165 – 240 градусів. Тому все гарненько аналізуємо і обираємо.
З духовкою все простіше – тут ви самостійно можете регулювати температуру і відповідно до страви обирати продукт, який найкраще їй пасуватиме. Експертка не рекомендує використовувати при 180 – 220 оливкову олію extra virgin. Також не варто смажити на нерафінованих оліях: соняшниковій, лляній, каноні, гарбузовій.