Неправильно підібрана олія може нашкодити вашому здоров'ю. На що звертати увагу при покупці та яка олія найкраща для обсмажування і запікання, розповіла нутриціологиня Сніжана Ворошилова.

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Як обрати олію для приготування страв

Температура димлення – ось головний показник, на який варто звертати увагу при виборі олії для приготування. Найменші похибки не лише зіпсують смак, але й зроблять їжу токсичною.

Точка димлення – це крайня температура, після якої олії чи жири безперервно виділяють дим. Тобто саме на цій позначці продукт починає розкладатися і денатурувати: речовина таким чином надає стравам неприємного смаку. Залежить температура димлення від кількох факторів:

  • складу жирних кислот – чим більше в олії насичених та мононенасичених жирів, тим вищою буде критична точка;
  • домішок, які є у складі – рафіновані олії завжди мають вищу точку димлення.


Не всі олії безпечні для приготування страв / Фото Pexels

Точки димлення популярних олій:

  • лляна – 107
  • соняшникова – 107, високоолеїнова – 160, рафінована – 227;
  • ріпакова – 107, рафінована – 203;
  • сафлорова – 107
  • гарбузова – 107
  • кукурудзяна – 177, рафінована – 232;
  • волоського горіха – 160;
  • оливкова extra virgin – 160;
  • оливкова virgin – 210;
  • оливкова рафінована – 200 – 243;
  • соєва – 160;
  • кунжутна – 177;
  • вершкова – 150 – 177;
  • кокосова – 177, рафінована – 204;
  • сало, смалець – 190;
  • пальмова – 232;
  • олія авокадо 190 – 204, рафінована – 270;
  • гхі, або топлене вершкове масло – 240 – 250;
  • яловичий жир, гусячий – 215;
  • виноградних кісточок – 214;

То на якій олії можна смажити та запікати

Звісно із широкого списку продуктів ви можете обрати найбільш корисні для вас альтернативи. Якщо не вдаватись у переваги для здоров'я, а опиратись лише на математичну складову, то варто розуміти, що смаження відбувається при 100 – 140 градусах (без скоринки). Температура на пательні може сягати 165 – 240 градусів. Тому все гарненько аналізуємо і обираємо.

З духовкою все простіше – тут ви самостійно можете регулювати температуру і відповідно до страви обирати продукт, який найкраще їй пасуватиме. Експертка не рекомендує використовувати при 180 – 220 оливкову олію extra virgin. Також не варто смажити на нерафінованих оліях: соняшниковій, лляній, каноні, гарбузовій.