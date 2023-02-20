Українська зіркова дієтологиня Світлана Фус вирішила спростити життя своїм підписницям та розповіла, як ефективно позбутись жиру на животі.

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Як позбутись вісцерального жиру

Ваш організм ніяк не може обійтись без жиру. Цікаво, що кількість цього компоненту може збільшуватись чи зменшуватись залежно від способу життя, харчування та фізичної активності. Найчастіше відкладення з'являються у зоні живота.

Великий живіт – це не лише естетично некрасиво, але й небезпечно для здоров'я, оскільки жир, накопичуючись навколо внутрішніх органів, стискає їх та перешкоджає нормальній роботі. Це може провокувати розвиток інсулінорезистентності, цукрового діабету, гіпертонії, онкологічних патологій,

– пояснює дієтологиня.



Щоб позбутись жиру на животі, харчуйтесь правильно / Фото Pexels

Позбутись вісцерального жиру, звісно ж, можливо. Світлана Фус наголошує, що важливо змінити своє харчування. Перш за все, стежте за вечерею – не можна переїдати перед сном, а протягом дня треба їсти збалансовано.

Щоб ефект був в рази кращий, не забувайте про фізичну активність, яка допоможе спалити зайві калорії. Необхідно підтягувати м'язи та активізувати м'язову масу.

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"Єдине правильне рішення – організувати харчування для себе з урахуванням особливостей вашого організму, віку та способу життя", – каже експертка і радить зробити аналізи, щоб перевірити глікований гемоглобін, ліпопротеїди, тиреотропний гормон та глюкозу.