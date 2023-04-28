Именно поэтому важно знать, в каких продуктах его больше всего и что поможет уменьшить его потребление. Рассказываем вам об этом.
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Как уменьшить потребление соли
Соль состоит из хлорида и натрия, чрезмерное потребление которых может вызвать проблемы с самочувствием. Поэтому в сутки не стоит есть более 500 миллиграмм или ¼ чайной ложки соли. Это норма, способствующая сокращению мышц и поддерживающая здоровые импульсы.
Если употреблять вещества больше, то могут быть разные последствия для организма: гипертония, увеличение рисков инсульта, проблемы с сердцем, сосудами, почками. Чтобы избежать этого, лучше не потреблять в больших количествах следующие продукты:
- чипсы и снеки;
- соусы;
- полуфабрикаты;
- хлеб;
- вяленое или копченое мясо;
- овощные соки;
- консервацию.
Будьте осторожны с солью / Фото Pexels
Кроме того, диетолог Ольга Безугла поделилась рекомендациями, которые будут способствовать существенному снижению количества употребляемой соли в вашем ежедневном рационе:
- не досаливайте приготовленные блюда;
- когда приобретаете овощи (свежие, замороженные или консервированные), обращайте внимание на те, которые имеют низкое содержание натрия и соли;
- ограничит использование соли во время приготовления пищи, заменив ее на перец или другие травы/специи;
- если питаетесь в ресторане, попросите соусы и заправки подавать отдельно, после чего замените их на масло или используйте меньше.