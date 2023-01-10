Найбільша кількість цукру може ховатись не лише у десертах, а й інших продуктах, навіть таких, які ми помилково вважаємо корисними.
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У яких продуктах найбільше цукру
Йогурт
Кисломолочні продукти є у раціоні чи не кожної дієти як для фігури, так і для здоров'я. Проте вживати їх не так безпечно, як запевнять деякі дієтологи та експерти з харчування. Секрет криється на етикетці, де можна знайти і цукор, і консерванти, і барвники, і багато інших шкідливих додатків.
Саме тому рекомендуємо бути обережним з цим продуктом, за можливості зменшити його споживання та обирати зі всіх магазинних представників найбільш здорові та безпечні.
Соки
Віддавайте перевагу домашньому соку / Фото Pexels
Тут йдеться саме про магазинні пляшечки з фруктовим наповненням. Про користь такого напою говорити складно. Про шкідливе ви дізнаєтесь на зворотній стороні упакування, де знайдете цілий список, який буде кишіти цукром та консервантами. Поруч у списку шкідливих напоїв стоять і газовані води, які теж не хизуються користю.
Куди краще вживати свіжовичавлений домашній сік, воду, домашній лимонад або чай без цукру.
Білий хліб
Ви будете здивовані, але хліб, який знайдеться чи не у кожній домівці українця, теж принесе чимало шкоди. У складі цього популярного продуту міститься стільки ж цукру, як і в здобній випічці. Саме тому чимало дієтологів рекомендують мінімізувати кількість цього продукту в раціоні або ж взагалі відмовитись від нього.