Найбільша кількість цукру може ховатись не лише у десертах, а й інших продуктах, навіть таких, які ми помилково вважаємо корисними.

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У яких продуктах найбільше цукру

Йогурт

Кисломолочні продукти є у раціоні чи не кожної дієти як для фігури, так і для здоров'я. Проте вживати їх не так безпечно, як запевнять деякі дієтологи та експерти з харчування. Секрет криється на етикетці, де можна знайти і цукор, і консерванти, і барвники, і багато інших шкідливих додатків.

Саме тому рекомендуємо бути обережним з цим продуктом, за можливості зменшити його споживання та обирати зі всіх магазинних представників найбільш здорові та безпечні.

Соки



Віддавайте перевагу домашньому соку / Фото Pexels

Тут йдеться саме про магазинні пляшечки з фруктовим наповненням. Про користь такого напою говорити складно. Про шкідливе ви дізнаєтесь на зворотній стороні упакування, де знайдете цілий список, який буде кишіти цукром та консервантами. Поруч у списку шкідливих напоїв стоять і газовані води, які теж не хизуються користю.

Куди краще вживати свіжовичавлений домашній сік, воду, домашній лимонад або чай без цукру.

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Білий хліб

Ви будете здивовані, але хліб, який знайдеться чи не у кожній домівці українця, теж принесе чимало шкоди. У складі цього популярного продуту міститься стільки ж цукру, як і в здобній випічці. Саме тому чимало дієтологів рекомендують мінімізувати кількість цього продукту в раціоні або ж взагалі відмовитись від нього.