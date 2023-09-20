Первое, что вы должны сделать, когда заметили у себя симптомы простуды: заложенный нос, кашель и слабость, так это начать употреблять много жидкости. И чай может быть отличным вариантом, ведь содержит в составе антиоксиданты катехины, уменьшающие воспаление. О пользе чая рассказала врач Жаклин Лондон.

Интересно Пейте эти напитки во время простуды: она исчезнет мгновенно

Перечная мята

Вы, вероятно, уже слышали об этом, и всего несколько глотков мятного чая могут серьезно улучшить ваше самочувствие. Дело в том, что в листьях перечной мяты есть ментол, имеющий легкий анестезирующий эффект и помогающий при болях в горле.

Кроме того, исследования показали, что мята также оказывает значительное противомикробное и противовирусное действие.

Ромашковый чай

Ромашковые цветы уже веками известны тем, что обладают успокаивающим действием, ведь в растении есть флавоноиды, которые крайне полезны для организма. Ромашка поможет нормализовать ваш ночной сон, который также является важным шагом к полному выздоровлению от простуды.

Также существуют определенные доказательства того, что ромашка может действовать и как противовоспалительное средство.



Ромашковый чай помогает при зам. уди / Фото Pexels

Ехинацея

Эхинацея – это фиолетовый яркий цветок, завезенный в Европу из Северной Америки, и еще столетие назад местные племена использовали эхинацею как лечебное средство.

Исследования показывают, что регулярное употребление эхинацеи может снизить ваши шансы подхватить простуду на 58%. Кроме того, эхинацея может более чем на день сократить продолжительность простуды, так что добавление этого растения к чаю может принести немало пользы вашему здоровью.

Имбирный чай

Имбирный чай очень популярен среди певцов, ведь он может успокоить горло, ведь в нем есть биологически активные компоненты, оказывающие противовоспалительное действие. Кроме того, имбирь способен подавлять микроорганизмы, которые могут вызвать инфекцию.

Если во время простуды вы также испытываете расстройство желудка, имбирь также пригодится, ведь он помогает от тошноты.

При первых признаках простуды или гриппа я всегда завариваю чашку крепкого имбирного чая. Имбирь является мощным противовирусным и противовоспалительным средством. Кроме того, он доступен в свежем виде в любом продуктовом магазине,

– поделился доктор медицинских наук Билл Роулз.

Бузина

Как и большинство других мелких темных ягод, бузина наполнена полезными антиоксидантами, помогающими укрепить здоровье и улучшить иммунитет. И, оказывается, в ней содержится больше полифенолов, чем в клюкве и чернике.

Ученые уверены, что бузина может облегчить симптомы простуды и уменьшить ее продолжительность. Кроме того, она прекрасна в чае.