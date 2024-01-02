Чимало людей починають свій день із запашного напою: або чорної кави, або з ароматного чаю. І той, і той напій можуть принести організму користь, а яку саме, розповіла дієтологиня Крісті Дель Коро.

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Що більш корисне?

На щастя для нас усіх, і кава, і чай мають доведену користь для здоров'я, якщо вживати їх у помірних кількостях. Та існує чимало факторів, які впливають на цінність кожного напою, наприклад, спосіб заварювання, кількість, яку ви споживаєте, та те, як вирощували ту чи іншу рослину.

Перш за все про каву. Науковці точно знають, що вживання кави може зменшити запалення та підтримати здоров'я серця та кишківника.

Вживання кави також асоціюється з меншим ризиком серцевих захворювань і діабету. Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що регулярне споживання кави було пов’язане з меншим ризиком ішемічної хвороби серця,

– поділилася дієтологиня Ілана Мюльштейн.

Окрім того, помірне вживання кави також може знизити ризик захворювання на діабет 2-го типу. Але не менш корисним для вашого організму може виявитися і чай.

Якщо ви додасте чай до свого щоденного раціону, це може призвести до зменшення ризику серцево-судинних захворювань, а також може знизити ваші шанси захворіти на рак.

І попри те, що ні чай, ні кава не містять клітковини, ви можете вживати їх разом із закусками. які багаті на цю речовину – наприклад, із фруктами чи цілозерновими тостами.



І кава, і чай можуть принести вам певну користь / Фото Pexels

Вміст кофеїну

Кофеїн можна знайти і в чаї, і в каві, хоча, звісно ж, у різних кількостях. У стандартній чашці кави ви знайдете приблизно 95 міліграмів кофеїну, тоді як у чорному чаї буде всього 50 міліграмів. Найменше ж цієї речовини міститься у зеленому чаї – там є всього 30 міліграмів.

Концентрація уваги

Попри те що і в чаї, і в каві є кофеїн, який може покращувати когнітивні здібності, у чаї також міститься і інша сполука, теанін – а ця амінокислота додає чаю ще одну перевагу, адже може зменшувати рівень стресу.

Тож коли ви беретеся за якусь складну роботу чи новий проєкт, чашка чаю може бути вашим ідеальним напоєм; так ви не отримаєте надто багато кофеїну та зможете знизити рівень стресу.

Зелений чай є одним із найбагатших джерел потужних антиоксидантів , званих поліфенолами, які, як було показано, мають потенціал для зниження ризику серцево-судинних захворювань і деяких видів раку,

– поділилася Мюльштейн.

Енергія

Кава містить кофеїн, тож з цим напоєм ви дещо швидше отримаєте необхідний вам заряд енергії, та якщо зловживати цим напоєм, він може дати вам і певні негативні наслідки. Зокрема, надто велика доза кофеїну може призвести до підвищеного рівня тривоги, безсоння та підвищення частоти серцевих скорочень.

А якщо ви вживаєте каву, то краще робити це у чистому вигляді та не додавати до напою ароматичних добавок та підсолоджувачів, що можуть призвести до впливу цукру на ваш організм.