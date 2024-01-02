Многие начинают свой день с ароматного напитка: или черного кофе, или с ароматного чая. И тот и другой напиток могут принести организму пользу, а какую именно, рассказала диетолог Кристи Дель Коро.

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Что полезнее?

К счастью для нас всех и кофе, и чай имеют доказанную пользу для здоровья, если употреблять их в умеренных количествах. Но существует немало факторов, влияющих на ценность каждого напитка, например способ заваривания, количество, которое вы потребляете, и то, как выращивали то или иное растение.

Прежде всего о кофе. Ученые точно знают, что употребление кофе может снизить воспаление и поддержать здоровье сердца и кишечника.

Употребление кофе также ассоциируется с меньшим риском сердечных заболеваний и диабета. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что регулярное потребление кофе было связано с меньшим риском ишемической болезни сердца.

– поделилась диетолог Илана Мюльштейн.

Кроме того, умеренное употребление кофе также может снизить риск заболевания диабетом 2-го типа. Но не менее полезным для вашего организма может оказаться и чай.

Если вы добавите чай в свой ежедневный рацион, это может привести к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также может снизить ваши шансы заболеть раком.

И несмотря на то, что ни чай, ни кофе не содержат клетчатки, вы можете употреблять их вместе с закусками. которые богаты этим веществом – например, с фруктами или целоозерными тостами.



И кофе, и чай могут принести вам определенную пользу / Фото Pexels

Содержание кофеина

Кофеин можно найти и в чае, и в кофе, хотя, конечно же, в разных количествах. В стандартной чашке кофе вы найдете примерно 95 миллиграмм кофеина, тогда как в черном чае будет всего 50 миллиграммов. Меньше всего этого вещества содержится в зеленом чае – там есть всего 30 миллиграммов.

Концентрация внимания

Несмотря на то, что и в чае, и в кофе есть кофеин, который может улучшать когнитивные способности, в чае также содержится и другое соединение, теанин – а эта аминокислота добавляет чаю еще одно преимущество, ведь может снижать уровень стресса.

Итак, когда вы беретесь за какую-то сложную работу или новый проект, чашка чая может быть вашим идеальным напитком; так вы не получите слишком много кофеина и сможете снизить уровень стресса.

Зеленый чай является одним из богатейших источников мощных антиоксидантов, называемых полифенолами, которые, как было показано, имеют потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

– поделилась Мюльштейн.

Энергия

Кофе содержит кофеин, поэтому с напитком вы несколько быстрее получите необходимый вам заряд энергии, а если злоупотреблять этим напитком, он может дать вам и определенные негативные последствия. В частности, слишком большая доза кофеина может привести к повышенному уровню тревоги, бессоннице и повышению частоты сердечных сокращений.

А если вы употребляете кофе, лучше делать это в чистом виде и не добавлять к напитку ароматических добавок и подсластителей, которые могут привести к воздействию сахара на ваш организм.