Нові дослідження, опубліковані в журналі European Journal of Preventive Cardiology, приносять чудові новини всім любителям кави. Вживання 2 – 3 чашок кави на день, враховуючи мелену, розчинну та навіть каву без кофеїну, асоціюється зі "значним зниженням частоти серцево-судинних захворювань та смертності" у порівнянні з повною відмовою від кави.

Дослідження також дійшло висновку, що як мелена та розчинна кави були пов'язані зі зниженим ризиком аритмії (нерегулярного серцебиття).

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Кава радше корисна, аніж шкідлива

Загальний консенсус останнім часом полягає в тому, що помірне, регулярне споживання кави (приблизно дві чашки на день) є "або по суті доброякісним, або помірно корисним", як стверджується в одному всебічному дослідженні 2016 року.

Помірне споживання кави було пов'язане з кількома перевагами для здоров'я: від зниження ризику деменції та хвороби Альцгеймера до зниження ризику інсульту у жінок. Тим часом дослідження 2019 року виявило, що ті, хто випивав 6 або більше чашок кави на день, мали на 22 відсотки більше шансів на розвиток серцево-судинних захворювань. Це підтверджує логічний висновок про те, що кава погано впливає на організм, якщо споживати її в надлишку.

Історично склалося так, що медичні спеціалісти помилялися, бо рекомендували людям із серцево-судинними захворюваннями обмежити або припинити вживання кави.

Оскільки кава може прискорити серцевий ритм, деякі люди хвилюються, що її вживання може спровокувати або погіршити певні серцеві проблеми. Саме звідси можуть походити загальні медичні поради щодо припинення вживання кави. Ми ж виявили, що вживання кави має або нейтральний ефект, тобто не завдає шкоди, або пов'язане з користю для здоров'я серця,

– каже провідний автор дослідження та доктор медичних наук Пітер Кістлер.

Для дослідження було опитано 449 563 учасників, які щоденно споживали каву різних видів та у різних дозах. Дослідники використали медичні записи, щоб порівняти частоту аритмій, серцево-судинних захворювань і смерті серед тих, хто п'є каву, і тих, хто її не вживає.

Вони виявили зв'язок між вживанням будь-якого виду кави, тривалістю життя та серцевими захворюваннями. Найбільше зниження ризику спостерігається у разі вживання 2 – 3 чашок на день.

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