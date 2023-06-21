Цей зелений городній представник здивує комплексом переваг. Однією з них є доволі швидке зниження рівня цукру у крові.

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Чим може здивувати селера

Дослідники проаналізували вплив екстракту листя селери на рівень цукру у крові у літніх діабетиків (індонезійці, яким понад 60 років). Їх поділили на 2 частини з різним харчуванням.

Перші майже 2 тижні вживали 250 міліграмів екстракту листя селери три рази на день за 30 хвилин до приймання їжі. Другі отримали плацебо. Експеримент показав, що у першої групи на 19,5% знижувався рівень цукру у крові після поїдання селери.



Селера є дуже корисною для організму / Фото Pexels

Відповідний ефект учасники дослідження відчували вже протягом 120 хвилин після вживання рослини. Водночас вчені закликають бути обережними і не їсти без міри цей продукт.

Також важливо відзначити, що селера підтримує здоров'я серця, допомагає зменшити запалення в організмі, зміцнити імунітет, підтримувати функціонування імунних клітин, покращити роботу шлунково-кишкового тракту та заспокоїтись.