Этот зеленый огородный представитель удивит комплекс преимуществ. Одной из них достаточно быстрое снижение уровня сахара в крови.

Интересно Будьте осторожны: кому нельзя есть абрикосы

Чем может удивить сельдерей

Исследователи проанализировали влияние экстракта листьев сельдерея на уровень сахара в крови у пожилых диабетиков (индонезийцы старше 60 лет). Их разделили на 2 части с разным питанием.

Первые почти 2 недели употребляли 250 миллиграммов экстракта листьев сельдерея три раза в день за 30 минут до еды. Вторые получили плацебо. Эксперимент показал, что у первой группы на 19,5% снижался уровень сахара в крови после поедания сельдерея.



Сельдерей очень полезен для организма / Фото Pexels

Соответсвующий эффект участники исследования испытывали уже в течение 120 минут после употребления растения. В то же время, ученые призывают быть осторожными и не есть без меры этот продукт.

Также важно отметить, что сельдерей поддерживает здоровье сердца, помогает снизить воспаление в организме, укрепить иммунитет, поддерживать функционирование иммунных клеток, улучшить работу желудочно-кишечного тракта и успокоиться.