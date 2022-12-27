Експерти кажуть, що гриби містять калій, вітаміни групи В та інші корисні поживні речовини. Нове дослідження пов'язало вживання грибів зі зниженням ризику депресії.

Автори дослідження вважають, що антиоксидант під назвою ерготіонеїн відповідальний за цей ефект.

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Гриби є джерелом ерготіонеїну

У новому дослідженні команда Penn State повідомила, що люди, які вживають гриби, мають менший ризик розвитку депресії.

Провідний дослідник сказав, що це може бути пов'язано з тим, що гриби містять такі мінерали, як калій і амінокислоту ерготіонеїн, що знижують ризик тривоги та депресії.

"Ерготіонеїн, потужний антиоксидант, присутній у високих кількостях у грибах, можна отримати лише з дієтичних джерел", — сказав спеціаліст.

Високий рівень ерготіонеїну в організмі може допомогти запобігти окислювальному стресу. А він, як відомо, відіграє значну роль у розвитку різних нервово-психічних розладів, враховуючи депресію.

Відповідно до основної інформації, наведеної в дослідницькій статті, гриби також містять інші речовини, такі як вітамін B12, антиоксиданти та протизапальні речовини, які знижують рівень тривожності.

Споживайте гриби, щоб мати кращий настрій / Фото Unsplash

Інші переваги для здоров'я

Гриби містять вітамін D, який сприяє гарній імунній системі, здоров'ю кісток і покращенню психічного здоров'я. Вміст калію в них допомагає знизити артеріальний тиск.

Певні сорти грибів також містять цинк, який сприяє оптимальному росту дітей, а також життєво важливий для нашої імунної системи.

До того ж вони малокалорійні. Одна чашка сирих грибів містить менше ніж 20 калорій.