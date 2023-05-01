Оральний секс зараз став доволі популярним. Лише у Великій Британії близько 80% дорослих заявили, що займались ним протягом певного періоду свого життя. Розповідаємо, чому з ним треба бути обережним.

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Оральний секс і рак ротоглотки: який зв'язок

За останні два десятиліття на Заході спостерігається стрімке зростання захворюваності на рак горла, який вражає мигдалики та задню стінку глотки. Все дійшло до таких масштабів, що деякі вчені це вже називають епідемією. У США та Великій Британії цей вид раку поширеніший, ніж рак шийки матки.

Головна причина такого "буму" – вірус папіломи людини (ВПЛ), який передається статевим шляхом. У цьому випадку йдеться про оральний секс. Основним чинником ризику є кількість статевих партнерів протягом життям.

Якщо людина мала 6 чи більше партнерів, з якими займалась оральним сексом, то ймовірність розвитку раку у 8,5 раза більша, ніж у тих, хто взагалі цього не робив.



Не забувайте про контрацепцію / Фото Pexels

Остаточно поки невідомо, чому у деяких людей прогресує це захворювання. Основним припущенням є те, що певна частина заражається ВПЛ-інфекцією і не може її позбутись через проблеми в імунній системі.

Далі вірус здатен реплікуватись й стати частиною випадкових ділянок ДНК людини, а ті вже можуть спровокувати зростання й розвиток ракових клітин. Розв'язати цю проблему може вакцинація від вірусу папіломи людини, яка вже є обов'язковою у деяких країнах.