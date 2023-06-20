Правда же состоит в том, что каждая поза имеет как свои недостатки, так и преимущества. Универсального рецепта нет, хотя все же есть позиция, которую считают лучшей.

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На какой стороне лучше всего спать

Правая сторона

Так лучше спать людям, имеющим проблемы с сердцем, ведь на этот орган будет гораздо меньше нагрузки. Кроме того, так отдыхать ночью можно лицам с хроническими заболеваниями печени, с болезнями желчного пузыря, с гастритом с пониженной кислотностью или после восстановительного периода после инфаркта.



Поза сна не имеет сверхважного значения / Фото Pexels

Левая сторона

Сон на этой стороне будет способствовать лучшей циркуляции крови, уменьшению кислотного рефлюкса, нормальному функционированию легких и снижению риска изжоги. Особенно полезен такой отдых для беременных.

Принято считать, что именно сон на левой стороне лучше всего для общего здоровья. Особенно это касается тех, кто имеет высокое кровяное давление или проблемы с пищеварением.

Спина

Если чувствуете боль в спине или повышенное давление, лучше спать в такой позе. В ней содержимое брюшной полости не пережимается.

Сон на спине может быть здоровее для вашего позвоночника, а сон на правой стороне полезен для вашего сердца. Сон на животе – это единственное положение, которое считается нездоровым, поскольку оно сильно нагружает позвоночник,

– подчеркивают эксперты.