Все більше людей починають спати в шкарпетках – саме для того, щоб зберегти свої кінцівки у теплі, адже з холодними ногами заснути набагато складніше. Окрім того, багато людей вдягають кілька шарів одягу перед сном. Як це впливає на здоров'я, розповіла докторка Дебора Лі.

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В якому одязі не варто спати

Шари є дуже важливими для того, щоб зігрітися взимку, та носіння кількох додаткових предметів одягу у ліжку може вплинути на кровообіг та ризик інфекцій. Виявляється, вдягання шкарпеток для сну може зменшити кровообіг, особливо, якщо ви носите їх протягом тривалого часу.

Важливо зважати також на те, чи вони не затісні.

Найкраще, що можна зробити, – це переконатися, що ваша піжама чи те, в чому ви спите, не засунуті між шкарпетками, що робить їх ще тіснішими. Іншим варіантом було б носити шкарпетки, розмір яких перевищує звичайний, щоб гарантувати, що кровообіг продовжується як зазвичай,

– поділилася лікарка Лі.

Окрім того, вона розповіла і про нещодавні дослідження, які показали, що на шкарпетках зберігається стільки ж бактерій, як і на вашому килимі. А чимало людей носять шкарпетки протягом усього дня і потім в них ж і лягають до ліжка. Робити так не варто – це може потенційно підвищити ризик різноманітних інфекцій та появи грибка.



Спати можна тільки в чистих і просторих шкарпетках / Фото Pexels

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Докторка Лі вважає, що немає сенсу носити під час сну і нижню білизну, адже вона може створювати зайве тертя.

Це не тільки може бути незручно, але добре, щоб ваші інтимні частини провітрювалися, оскільки це зберігає їх щасливими і здоровими. Дозволяючи повітрю циркулювати, ви пропускаєте менше вологи навколо статевих органів, що означає менший шанс дріжджових інфекцій і зростання бактерій,

– розповіла докторка Дебора Лі.

Зважайте також і на крій вашої піжами. Звісно, обтислий одяг може виглядати симпатично, та навряд чи буде насправді зручним. Окрім того, піжама може підвищувати температуру тіла, тож ви можете перегрітися та порушити сон.