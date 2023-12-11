Все больше людей начинают спать в носках – именно для того чтобы сохранить свои конечности в тепле, ведь с холодными ногами уснуть гораздо сложнее. Кроме того, многие одевают несколько слоев одежды перед сном. Как это влияет на здоровье, рассказала доктор Дебора Ли.

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В какой одежде не стоит спать

Слои очень важны для того, чтобы согреться зимой, и носить несколько дополнительных предметов одежды в постели может повлиять на кровообращение и риск инфекций. Оказывается, одевание носков для сна может уменьшить кровообращение, особенно если вы носите их в течение длительного времени.

Важно учитывать также то, не тесные ли они.

Лучшее, что можно сделать – это убедиться, что ваша пижама или то, в чем вы спите, не задвинуты между носками, что делает их еще более тесными. Другим вариантом было бы носить носки, размер которых превышает обычный, чтобы гарантировать, что кровообращение продолжается как обычно,

– поделилась врач Ли.

Кроме того, она рассказала и о недавних исследованиях, показавших, что на носках хранится столько же бактерий, как и на вашем ковре. А многие носят носки в течение всего дня и потом у них же и ложатся к постели. Делать так не стоит – это может потенциально повысить риск различных инфекций и появления грибка.



Спать можно только в чистых и просторных носках / Фото Pexels

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Доктор Ли считает, что нет смысла носить во время сна и нижнее белье, ведь она может создавать лишнее трение.

Это не только может быть неудобно, но хорошо, чтобы ваши интимные части проветривались, поскольку это сохраняет их счастливыми и здоровыми. Позволяя воздуху циркулировать, вы пропускаете меньше влаги вокруг половых органов, что означает меньший шанс дрожжевых инфекций и рост бактерий,

– рассказала доктор Дебора Ли.

Учитывайте также и покрой вашей пижамы. Конечно, обжатая одежда может выглядеть симпатично, но вряд ли будет действительно удобной. Кроме того, пижама может повышать температуру тела, поэтому вы можете перегреться и нарушить сон.