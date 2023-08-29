Дієтологиня Керрі Торренс розповіла кілька переваг цього особливого фрукта. Сміливо додавайте абрикоси до свого раціону, адже вони приносять чимало переваг для організму людини: підтримують здоров’я очей, кишечника, серця, печінки та імунної системи.

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Захищає зір

Помаранчева м'якоть містить каротиноїди – рослинні джерела вітаміну А, які захищають наші очі та уповільнюють початок вікової дегенерації жовтої плями.

Лютеїн – один з багатьох каротиноїдів, що містяться в абрикосах. Він відіграє центральну роль протягом усього нашого життя, підтримуючи гостроту у людей.

Підтримує еластичність шкіри

Оскільки абрикоси багаті на каротиноїди, вони також відіграють корисну роль у здоров'ї шкіри. Вони захищають її від старіння, викликаного ультрафіолетовим випромінюванням, забрудненням навколишнього середовища та курінням. Вживаючи абрикоси, ви покращите сяйво та еластичність шкіри.



Абрикоси є дуже корисними / Фото з Pexels

Підтримує здоров'я кишечника

Абрикоси багаті на клітковину, а отже, впливають на мікробіоту нашого кишечника. Абрикоси також допомагають запобігти запорам.

Підтримує серцево-судинну систему

Абрикоси багаті захисними рослинними сполуками та антиоксидантними речовинами, які є ефективні у боротьбі із серцевими захворюваннями. Вони також містять розчинну клітковину, яка вибірково знижує рівень «поганого» холестерину, який вважається фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Захищає печінку

Антиоксиданти в абрикосах можуть чинити захисну дію проти шкідливого впливу алкоголю та інших токсинів.