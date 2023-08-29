Диетологиня Кэрри Торренс рассказала несколько преимуществ этого особенного фрукта. Смело добавляйте абрикосы в свой рацион, ведь они приносят немало преимуществ для организма человека: поддерживают здоровье глаз, кишечника, сердца, печени и иммунной системы.
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Защищает зрение
Оранжевая мякоть содержит каротиноиды – растительные источники витамина А, которые защищают наши глаза и замедляют начало возрастной дегенерации желтого пятна.
Лютеин – один из многих каротиноидов, содержащихся в абрикосах. Он играет центральную роль на протяжении всей нашей жизни, поддерживая остроту у людей.
Поддерживает эластичность кожи
Поскольку абрикосы богаты каротиноидами, они также играют полезную роль в здоровье кожи. Они защищают ее от старения, вызванного ультрафиолетовым излучением, загрязнением окружающей среды и курением. Употребляя абрикосы, вы улучшите сияние и упругость кожи.
Абрикосы очень полезны / Фото из Pexels
Поддерживает здоровье кишечника
Абрикосы богаты клетчаткой, а следовательно, влияют на микробиот нашего кишечника. Абрикосы также помогают предотвратить запоры.
Поддерживает сердечно-сосудистую систему
Абрикосы богаты защитными растительными соединениями и антиоксидантными веществами, эффективными в борьбе с сердечными заболеваниями. Они также содержат растворимую клетчатку, которая избирательно снижает уровень «плохого» холестерина, который считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Защищает печень
Антиоксиданты в абрикосах могут оказывать защитное действие против вредного воздействия алкоголя и других токсинов.