Яйця: як готувати та скільки вживати – пояснення лікарки
Великдень – день, коли яйця є на кожному столі. І кожного року ця тема викликає безліч суперечок: як безпечно пофарбувати, скільки яєць можна з'їсти дорослим і дітям, а також що робити з тими, які залишаться?
Джерело:інстаграм Волківська Аліна
Яйця – поживні, відносно низькокалорійні продукти, насичені жирами, білком, вітамінами й мінералами. Крім цього яйця багаті лютеїном, холіном та зеаксантином, які корисні для очей та підтримки когнітивного розвитку.
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Скільки яєць вживати дорослим
Дослідження не вивчали споживання більше 3-х яєць в день. В багатьох рекомендаціях вказано, що норма – це 1 яйце в день; безпечно вживати 2 – 3 яйця на день, якщо це відбувається не регулярно.
На Великдень дорослим спокійно можна з'їсти до 4-х яєць, але пам'ятайте, що вони вже містяться в інших стравах (випічка, салати).
Скільки яєць вживати дітям
Яйця можна дітям з 6 місяців, з початку прикорму, але пам'ятайте, що це продукт-алерген!
- Дітям віком 1 – 3 роки: ½ – 1 яйце в день, 3 – 4 рази на тиждень;
- після 3-х років – 1 яйце 1 раз в день, 4 – 5 раз на тиждень.
Навіть під час свят пам'ятайте, що харчування має бути збалансованим та різноманітним – за принципом здорової тарілки.
Як правильно зберігати та готувати яйця
Дозоване споживання яєць не пов'язане з підвищенням ризиком захворювань серцево-судинної системи. Утім, холестерин міститься в інших продуктах, які поєднуються з яйцями. Тож вживання будь-якої їжі повинне бути дозованим.
Правильне зберігання та ретельне приготування – найбезпечніший варіант профілактики харчових отруєнь.
- Готуйте яйця до повної готовності (10 – 12 хв), щоб зменшити ймовірність виникнення бактерій.
- Не зберігайте крашанки без холодильника понад 2 години.
- Правильно зварені яйця, залишаються свіжими в шкаралупі до 1 тижня в холодильнику.
- Термін придатності яєць – 28 днів.
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