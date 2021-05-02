Яйца: как готовить и сколько употреблять – объяснение врача
Пасха – день, когда яйца есть на каждом столе. И каждый год эта тема вызывает множество споров: как безопасно покрасить, сколько яиц можно съесть взрослым и детям, а также что делать с теми, которые останутся?
Источник:инстаграм Волкивская Алина
Яйца – питательные, относительно низкокалорийные продукты, насыщенные жирами, белком, витаминами и минералами. Кроме этого яйца богаты лютеином, холином и зеаксантином, которые полезны для глаз и поддержки когнитивного развития.
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Сколько яиц употреблять взрослым
Исследование не изучали потребления более 3-х яиц в день. Во многих рекомендациях указано, что норма – это 1 яйцо в день; безопасно употреблять 2 – 3 яйца в день, если это происходит не регулярно.
На Пасху взрослым спокойно можно съесть до 4-х яиц, но помните, что они уже содержатся в других блюдах (выпечка, салаты).
Сколько яиц употреблять детям
Яйца можно детям с 6 месяцев, с начала прикорма, но помните, что это продукт-аллерген!
- Детям 1 – 3 года: ½ – 1 яйцо в день, 3 – 4 раза в неделю;
- после 3-х лет – 1 яйцо 1 раз в день, 4 – 5 раз в неделю.
Даже во время праздников помните, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным – по принципу здоровой тарелки.
Как правильно хранить и готовить яйца
Дозированное потребление яиц не связано с повышением риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но холестерин содержится в других продуктах, которые сочетаются с яйцами. Поэтому употребление любой пищи должно быть дозированным.
Правильное хранение и тщательное приготовление – самый безопасный вариант профилактики пищевых отравлений.
- Готовьте яйца до полной готовности (10 – 12 минут), чтобы уменьшить вероятность возникновения бактерий.
- Не храните яйца без холодильника более 2 часов.
- Правильно сваренные яйца остаются свежими в скорлупе до 1 недели в холодильнике.
- Срок годности яиц – 28 дней.
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