Яйца чаще всего готовят на завтрак, ведь они не только вкусные, но и полезные. Они имеют определенные преимущества для мозга и хорошо влияют на состояние нашего тела, ведь богаты нежирным белком и другими питательными веществами.

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Если вы любите завтракать яичницей, то могли замечать, что это блюдо обеспечивает ощущение сытости в течение дня. Особенно полезно есть яйца людям, достигшим среднего возраста.

Тренер и личный диетолог Джесси Федер рассказал, что добавляя шпинат в яичницу, вы не только усовершенствуете лучший вкус, но и благодаря этому простому ингредиенту получите определенные преимущества.



Употребляйте на завтрак яйца со шпинатом / Фото Shutterstock

Какую пользу имеет шпинат в яйцах

Слоеная зелень очень полезна для нашего тела. Это такой суперфуд, который стоит употреблять людям после 40 лет.

Шпинат – это суперпродукт, содержащий большое количество витаминов А, С, Е, К и фолиевой кислоты. Кроме того, это отличный источник магния, железа, калия, кальция, клетчатки и антиоксидантов. Все эти вещества очень важны для поддержания вашего тела и мозга старше 40 лет,

– рассказал Джесси Федер.

Шпинат вместе с яйцом может помочь поддерживать здоровье костей, мышц, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и мозга. Шпинат также богат антиоксидантами, такими как лютеин и каротин, которые положительно влияют на наш организм.

"Высокое содержание антиоксидантов отлично подходит для уменьшения или борьбы с воспалениями во всем организме", – добавил Федер.

А это не только улучшит здоровье кишечника, но и будет способствовать снижению веса, принесет пользу мозгу и замедлит возрастные заболевания.